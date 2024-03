Kiderült, mit csinálnak az emberek az elviselhetetlennek tűnő forróságban Dubajban

Magyarországról 2024-ben már több légitársaság is indít közvetlen járatot Dubajba, ilyen az Emirates, a FlyDubai és a Wizz Air is. Azonban már ennél a pontnál is már érdemes körültekintőnek lenni; nem csupán a repülőjegy árát tanácsos figyelembe venni, hiszen maga az út 5-6 óra, ami azt jelenti, hogy a Wizz Air és a FlyDubai esetében a legolcsóbb jegytípus nem tartalmazza az étkezést, italfogyasztást, illetve, amennyiben családdal, gyerekekkel utazunk, a feladott poggyász is fontos szempont lehet. Az Emirates valóban többe kerül, mint a másik két légitársaság jegy ára, azonban itt a jegyünk a feladott poggyászon és az étkezésen/italfogyasztáson túl egyéb extrákat is tartalmaz. Érdemes tehát az utazás tervezésekor felmenni az Emirates weboldalára és megnézni, milyen lehetősegeket kínál aktuálisan a My Emirates Pass.

Jelenleg a beszállókártyánkkal a legnagyobb családi látnivalókat is kedvezményes áron nézhetjük meg,

többek között az At the Top Burj Khalifa, az Aquaventure vízipark az Atlantis The Palmban, az IMG Worlds of Adventure, a Dubai Parks&Resorts és a City Sightseeing látványosság is ezek közé tartoznak, de különböző éttermekben és fürdőkben is kaphatunk további kedvezményt.