Súlyos büntetés lehet a vége, ha nem figyelünk a reptéren

Az EasyJet lehetővé teszi, hogy minden utazáshoz egy kis, legfeljebb 45 x 36 x 20 cm-es kézitáskát ingyenesen vihet magával fel mindenki a gépre. A Jet2 ennél nagyvonalúbb, ugyanis 56 x 45 x 25 cm-es táskát is felenged az utazótérbe.

A Jet2 szabályai kimondják, hogy a fedélzetre egy kézipoggyászt ingyenesen felvihetünk, ha annak súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, és nem nagyobb, mint 56 cm x 45 cm x 25 cm, beleértve a kerekeket és fogantyúkat is. Ha a kézipoggyász súlya ennél több vagy nagyobb, akkor be kell adni a repülőgép rakterébe, amiért előfordulhat, hogy további díjat is felszámol a légitársaság.