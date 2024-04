Amint az emlékmű fentartója a Mirrornak elmondta, a Stonehenge a világörökség része, az ókori emlékművet sokan szent helynek is tekintik. Amikor a látogatók körbejárják a köveket, ott egyértelmű jelölések vannak elhelyezve, arra vonatkozóan, hogy mennyire mehetnek közel az emlékműhöz, amit körbe is kerítettek, csak hogy megakadályozzák a turistákat, hogy kárt tegyenek benne.

Míg a korábbi években közelebb lehetett menni a kövekhez, addig az utóbbi időben korlátozásokat vezették be, miután számos látogató megpróbálta vagy a kövekbe vésni a nevét, vagy hazavinni annak darabjait.

Azok számára azonban, akik közelebb szeretnének merészkedni a kövekhez, privát túrákat is rendeznek a nyári napfordulókor, ilyenkor eltávolítják a turistákat távol tartó akadályokat is. Azonban még ilyenkor is arra kérik az embereket, hogy legyenek tisztelettudóak és kerüljék a kövek érintését.