Minden alkoholt megisznak a repülőn a brit turisták

A légitársaság hetente 136 járatot indít Nagy-Britanniából, néhány pompás közkedvelt török nyaralóvárosba.

A brit turisták azonban hírhedtek botrányos viselkedésükről, a leggyakoribb ok részeg randalírozás, kábítószerezés. A letartóztatásuk több mint fele Spanyolországban és az Egyesült Államokban történt. Csaknem ezer esetben kábítószer volt az ok, ezek egyharmada jutott a fenti két országnak. Balesetek is gyakorta történnek részegségük okán britekkel, a leggyakoribb a mopedes ütközés és a kizuhanás erkélyről.

A spanyolok kifejezetten berágtak a britekre ezért egy külön jogszabályt is létrehoztak, ami csak rájuk vonatkozik. Persze mindez nagyon feldühítette a briteket, amikor szembesültek Spanyolország új utazási szabályzatával, miszerint minden turistának naponta legalább 97 fonttal kell rendelkeznie, ha idelátogatnak. Ez ugyanis veszélybe sodorta sokuk idei tervezett nyaralását. Mindezt már a reptéren is tudni kell igazolni, ha ez nem sikerül, akkor megtagadhatják a belépést Spanyolországba, és még az utazásra fordított összeg is elveszik. A Birmingham Live értesülései szerint emiatt egyre több brit fogadta meg, hogy soha többé nem tér vissza Spanyolországba.