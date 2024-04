Ha ezek közül valamit nem visz magával a nyaralásra, nagy bajba kerülhet!

Képünk illusztráció.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az általános vitaminjaink vagy kötelezően szedett gyógyszereink mellett érdemes magunkkal vinni néhány vény nélkül kapható készítményt is. Mint láz - és fájdalomcsillapító, allergia gyógyszer, haslefogó, vagy éppen hashajtó, illetve a nagy, kiadós étkezések után jól jöhet egy savlekötő is. Érdemes eltenni egy bőrirritációra való krémet is, ugyanis hasznos lehet szúnyogcsípések vagy égési sérülések esetén is. Ha pedig egy hosszú séta során feltörné a lábunkat a cipő, jól jön ha rakunk el néhány sebtapaszt is.