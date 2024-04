Ez a világ legnagyobb városa, ahová nem vezet autóút - képek

A Peru északkeleti részén fekvő Iquitos környékén már több ezer éve éltek vadászó, gyűjtögető életmódot folytató bennszülöttek, ám a települést magát jezsuita misszionáriusok alapították a 18. században. Az Amazonas, Nanay és Itaya folyók mentén lévő városba azonban csak a 19. században kezdtek özönleni a telepesek, amikor felfedezték a gumit, amihez az itt élő kaucsukfák nedvét használták fel - írja az Amusing Planet.

A kaucsuk elasztomer, a gumi legfontosabb alapanyaga. Már a kaucsuk is rugalmas bizonyos mértékben, de igazán rugalmassá a vulkanizálás során válik, amikor gumi képződik belőle. Természetes kaucsukot próbáltak már előállítani többféle növény nedvéből, de a napjainkban gyártott mennyiség döntő része a kaucsukfából (Hevea brasiliensis) készül. A kaucsukfa kb. 6 éves korában csapolható először. A fa kérgét átvágják, és edényt helyeznek el a bemetszés alá. A sűrű tejszerű lé, a természetes latex belefolyik az edénybe.

A gumit tömegesen felhasználó autóipar fellendülésével érkezett el Iquitos fénykora. A 19 század végétől kezdődően sokan meggazdagodtak itt a kaucsukból, és – akárcsak az 1500 kilométerrel odébb, Brazíliában lévő Manausban – fényűző épületeket húztak fel, rengeteg dolgot importálva Európából. Ezek az emlékek még ma is láthatók, ám a „gumikor" letűntével megjelentek a nyomornegyedek is, ahol az áradások miatt cölöpökön álló faházakban tengődnek sokan. 1938-ban egyébként megindult a kőolaj kitermelése is: az ezt követő időszakban Iquitos az Amazonas folyónak köszönhetően szorosabb kapcsolatban állt Európával, mint az Andok túloldalán fekvő perui fővárossal, Limával.

A jóval nagyobb Manaustól eltérően Iquitosba továbbra sem vezet autóút, csak hajóval vagy repülővel lehet megközelíteni a dzsungellel körbevett várost. (A térképre nézve egy út mégis csak kivezet onnan, ám csupán a tőle 100 km-re lévő Nautába, amely csak hajóval közelíthető meg.) Ennek ellenére évente 250 ezer turista keresi fel, hogy felfedezze a környező esőerdőket.

