Sokan öngyilkosok lettek ebben a szellemhotelben - képek

Miután azonban 1940-ben megépítettek egy víztározót, és az egyre népesebb Bogotá szennyvizét is belevezették a folyóba, az egyre szennyezettebb és büdösebbé vált. Emiatt a vendégek elmaradtak, a szálloda, majd a helyén nyitott étterem is bezárt. Az elhagyatott épületet vandálok rongálták meg, és fel is gyújtották.

Mivel sokan vetettek véget életüknek onnan leugorva, sokan úgy tartják, az ő szellemeik lakják a volt szállodát.

A turisták azonban most épp ezért keresik fel az időközben felújított és múzeummá alakított épületet.