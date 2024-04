Somló - Isten itt felejtett kalapja

Gulyás Gergely még 2022-ben azt mondta, hogy a térség adottságaihoz képest eddig kevesen látogattak ide, de a fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen nőni fog az ide látogató turisták száma. A miniszterelnökséget vezető miniszternek igaza is lett, ugyanis az évek alatt egyre népszerűbbé vált a Somló. Templomok, pincék újultak meg, és létrehozták a Somló kapuja látogatóközpontot is.

Somló Vára. Fotó: MTI/Vasvári Pál

Túraútvonalak

Ha akadálymentesen vagy éppen babakocsival érkezünk akkor a hegycsúcsot érdemes kihagyni, és helyette inkább a taposókutat vagy az Ilona-kápolnát célszerű meglátogatni. Ide ugyanis végig beton út vezet, amin könnyen közlekedhetünk akár autóval is, útközben pedig megtekinthetünk egy több száz éves fát is, amit bár villámcsapás ért, annak bizonyos részei mégis életben maradtak. Beton út vezet (legalábbis egy darabig) a kőkonyhához is, itt különleges sziklakürtők találhatóak, amelyekbe belépve egy teljesen más világba találhatjuk magunkat. Ha pedig bevállaljuk és tényleg hegyet mászunk, akkor egy hihetetlen sokszínű útvonalon óriási bazaltköveken és vörös lépcsőkön lépkedve juthatunk fel a kilátóhoz, ahol egy hatalmas kereszt áll, az ott lévő réten pedig sütögető helyeket és padokat is találunk, ha pedig szerencsénk van a kilátó büfé is nyitva tart. A kilátótól visszafelé pedig egy másik útvonalon eljuthatunk a várba is.