Elképesztő nukleáris bunker van egy luxushotel alatt

A nukleáris bunker a The Greenbrier, egy négycsillagos luxus üdülőhely alatt található, a nyugat-virginiai White Sulphur Springs közelében. Az előkelő üdülőhely és szálloda 1858-as építése óta gazdag üzletembereket, politikusokat és bankárokat vonz.

A második világháború alatt a szállodát rövid ideig az ellenséges országok diplomatáinak fogolytáboraként használták.

Fotó: Wikipedia

Az üdülőhelyre bejelentkezők tudtukon kívül egy olyan poszt-apokaliptikus nukleáris védelmi létesítmény fölött töltötték a szabadságukat, amelyet először 1992-ben fedeztek fel. A bunker elég nagy ahhoz, hogy a Kongresszus mind az 535 tagját befogadja, ha a Capitolium Hillt atomtámadás érné.

A 10.456 négyzetméteres létesítmény 1961-ben készült el, és elegendő ágyat és felszerelést tartalmaz az összes amerikai kongresszusi képviselő számára, akik még egy - egy személyes asszisztenst is hozhattak volna ide magukkal. A bunker belsejében fertőtlenítő kamrák, egy intenzív osztály és egy kommunikációs eligazító szoba is található. De van itt egy televíziós közvetítőközpont is, amelynek nagyméretű hátterében a Capitol Hill áll. Magát a bunkert másfél méternyi betonba helyezték, hogy megvédhessék a szenátust a sugárfertőzéstől és a további támadásoktól.

A "kormányzati áttelepítési létesítmény", amelyet a kezdeti időkben "Project Greek Island" néven ismertek, az Eisenhower-kormányzat javaslatával valósulhatott meg. A bunker nagy részét magánadattárolóként használják, és egy része fizetett túrákon még a mai napig is látogatható.

Az Egyesült Királyságban több nukleáris bunker is van szétszórva mindenfelé, amiket habár még sohasem használtak, de az orosz - ukrán háború, a Gázai övezetben zajló véres események, és Észak-Korea folyamatos fenyegetése miatt azóta sem zártak be.

A főváros látképének ikonikus része a Gellért-hegy, közismert a tetején látható Szabadságszobor és a pálosok Sziklatemploma is. Azonban található itt egy titkos irányítóközpont is, amelynek létezéséről csak kevesen tudnak, és rejtélyes története a két világháború közötti időszakra nyúlik vissza.

