Tömegturizmus a célkeresztben: egyre többen tiltakoznak a túl sok turista miatt

A Kanári-szigeteken az utcára vonultak az emberek, hogy tiltakozzanak a fenntarthatatlan turizmus ellen. A tiltakozók azt követelték, a spanyol sziget ideiglenesen korlátozza a turisták érkezését. Azzal érveltek, hogy a tömegturizmus megfizethetetlenné és környezeti szempontból fenntarthatatlanná tette a lakosok életét – írja az Euronews.

Több ezren tüntettek a tömegturizmus ellen a Kanári-szigeteken

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Manuel Navarro/

„Az emberek itt élnek” és „Nem akarjuk, hogy a szigetünk meghaljon” feliratú plakátokat tartva sürgették a rövid távú nyaralóbérletek és a szállodaépítések visszaszorítását, amelyek megnövelik a helyiek lakhatási költségeit. A tüntetőket környezetvédelmi csoportok támogatják, köztük a Greenpeace, a WWF, az Ecologists in Action, a Friends of the Earth és a SEO/Birdlife.

A tömegturizmus hatása a Kanári-szigetekre

"Nem a turizmus ellen vagyunk, hanem egy olyan modell ellen, amely a földünk és népünk romlásához vezetett, mert a turizmus nyeresége és növekedése nem csapódik le a társadalomban" - mondta Rosario Correa, a Salvar Chira-Soria platform titkára. A Canarias se Agota szervezet 11 tagja egyhetes éhségsztrájkot kezdett, tiltakozva két hatalmas luxusprojekt elindítása ellen Tenerife déli részén, amit törvénytelennek és teljesen feleslegesnek tartanak.

A rendőrség szerint körülbelül 20 ezren vettek részt a tüntetéseken, de a szervezők azt állították, hogy ez a szám megközelíti az 50 ezret a spanyol TVE közszolgálati televízió közlése szerint. Rosario Correo, az egyik tüntető a TVE-nek azt mondta: „A mi álláspontunk nem turizmusellenes. Egyszerűen csak elmozdulást akarunk ebből a keretből, amely lehetővé teszi a turizmus határtalan terjeszkedését.” Madridban és Barcelonában is összegyűltek a tüntetők, hogy kifejezzék szolidaritásukat a Kanári-szigeteken zajló tüntetések iránt.

2023-ban a szigetek 13,9 millió látogatót fogadtak, míg a lakosságuk 2,2 millió. Az idegenforgalom hozzávetőlegesen 35 százalékkal járul hozzá a szigetcsoport GDP-jéhez, és csak 2022-ben 16,9 milliárd eurót termelt. A helyiek azonban azzal érvelnek, hogy az ágazat kimeríti a természeti erőforrásokat, és megemeli a bérleti díjakat, így azok egyre megfizethetetlenebbek. A spanyol statisztikai hivatal adatai szerint a Kanári-szigeteken élők 33,8 százaléka szembesül a szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel, ami Andalúzia kivételével a legmagasabb arányt jelenti bármely régióhoz képest.

A barcelonai busz útvonalát levették a térképekről a turisták eltántorítására

A barcelonai La Salut negyed lakóinak évek óta meg kell osztaniuk buszjáratukat turisták tömegével. A 116-os szám megáll Antoni Gaudí Güell Parkjában, amely Barcelona második legnépszerűbb látnivalója a Sagrada Familia templom után. Európa más népszerű helyein a helyiek tiltakozásokkal vagy „turisták menjetek haza” feliratokkal próbálnak küzdeni a túlzsúfoltság ellen, mások adót vetnek ki rájuk, a katalán város tanácsa azonban új taktikát alkalmazott, hogy visszaadja La Salut lakóinak a buszukat: a 116-os útvonalat törölték a Google és az Apple térképeiről.