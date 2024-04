Tiltakoznak a Velencében élők a turistáktól szedett belépődíj ellen

Április 25-én, a város patrónusának, Szent Márknak az ünnepnapján lépett életbe az olaszországi Velencében az új rendszer, melynek alapján 5 euró belépődíjat szednek azoktól a turistáktól, akik csak egyetlen napra látogatnak oda. A belépődíj bevezetését Velence évek óta tervezte, a kísérleti fázis utáni élesítésről az Origo is beszámolt.

A városvezetésnek az a célja az intézkedéssel, hogy fékezni tudják a turisták mindent elsöprő áradatát. Velence óvárosa nem csak Európa, hanem az egész világ egyik legfelkapottabb utazási célpontja. A történelmi óváros azonban nincs felkészülve a rengeteg látogatóra.

Tavaly több mint 20 millió látogató érkezett megnézni az alig néhány négyzetkilométeres területet.

A lagúnákra épült város folyamatosan süllyed, miközben állandó lakosainak száma zsugorodik. Az 1970-es években még 175 ezren lakták, tavaly már csak 50 ezer volt a bejelentett lakosok száma. Ráadásul a történelmi óvárosban folyamatosan fogy a népesség, a megürült lakásokat méregdrágán, pusztán presztízsből, filmsztárok és gazdag üzletemberek vásárolják fel.

Tüntetők az olaszországi Velencében 2024. április 25-én: helyi lakosok csoportjai tiltakoznak az ellen, hogy a város belépődíjat szedjen turistáktól

Fotó: AFP/Marco Bertorello

Az 5 eurós belépődíj bevezetése azonban sok helyi szerint elhibázott ötlet. A napokban tüntetést is szerveztek ellene, amelyen nagyjából ezer helyi lakos felvonulása a rendőrökkel való dulakodásba fordult át. Bár a helyi lakosok többsége egyetért azzal, hogy Velencét és lakosait védeni kell a tömegturizmus káros hatásaitól, sokan közülük úgy vélik, az egy napra érkező turistáktól szedett belépődíj "disneyfikizáció" áldozatává teszi városukat.

Vagyis a lagúnákon álló település a belépődíjjal sokkal inkább hasonlít majd egy vidámparkra, vagy élményparkra, esetleg skanzenre, mintsem egy élő városra.

A CNBC tudósításában szerepel az is, hogy miközben a városvezetés évek óta beszél a tömegturizmus visszaszorításáról, a kormányzat és néha maga a város is mindent megtesznek, hogy még több turistát csalogassanak Velencébe. Így például felmerült az is, hogy a korábban kitiltott nagy luxushajók újra behajózhatnának a lagúnák közé.

A most hatályba lépett új rendszerben egyelőre azért csak az egy napra érkezőktől szednek belépődíjat, mert a statisztikák szerint ők teszik ki a látogatók legnagyobb hányadát, és a legnagyobb terhelést is ők jelentik a városnak. Egyes kommentárok szerint azonban az 5 eurós díj összegszerűen nem jelent visszatartó erőt, és alaptalan arra számítani, hogy ettől kevesebb turista keresi fel a várost.

Egy tiltakozó "Veniceland" feliratú papírt tart a kezében, utalva arra, hogy a belépődíjjal a város egyszerűen "élményparkká" válik

Fotó: AFP/Marco Bertorello

A polgármesteri hivatal közlése szerint a rendszer bevezetésének első napján 113 ezren végeztek előzetes online regisztrációt egynapos belépőjegyért, és 16 ezren ezek közül kifizették a díjat is. A díj megfizetése alól továbbra is számos mentességi ok van, például a több napra érkezők és a városban szállást foglalók, vagy a családjukat meglátogatók nem kell, hogy díjat fizessenek.