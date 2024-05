Így ellenőrizze, hogy van-e ágyi poloska a szállodai szobájában

A világszerte előforduló kártevők közül messze az ágyi poloska zavarja leginkább a mindennapi életet. Az éjszakai élősködők behatolnak a hálószobákba, hogy vámpír módjára emberi vért igyanak, enyhe bőrpírt, viszketést és nem csak fizikai, de mentális gyötrelmeket is okozva.

A kép csak illusztráció!

Tavalyi a kártevő populációja rohamosan megnőtt, így olyan nagyvárosokban is, mint Párizs, felütötte a fejét az invázió - nem csak szállodai szobákban találták meg őket, hanem a vonatok ülésein is. Az ágyi poloska szezon általában minden évben tavasz végén kezdődik és november elején ér véget, ami egybeesik a nyári utazások megnövekedett számával. Bár még nem tudni, hogy idén elérik-e a 2023-as ijesztő magasságokat, a brit kártevőirtó szövetség a Mirrornak elmondta, hogy már most megemelkedtek az ezzel kapcsolatos hívások száma.

Ha nem szeretne kellemetlen meglepetést hazavinni magával a következő nyaralásáról, akkor fontos, hogy kerülje el az ágyi poloskákkal fertőzött szállodai szobákat és üdülőházakat. Szakértők megosztották az árulkodó jeleket, amelyek arra utalnak, hogy egy szobában poloska van. Ezek az apró bogarak gyakran a matracban fészkelnek, de a szőnyegekben, kanapékon és takarókon is megtalálhatók.

Néhány gyakori jel, amely a jelenlétükre utal: sötét foltok a falon és vérfoltok az ágyneműn.

Van azonban 7 jel, amellyel könnyen kiszűrhetjük, valóban van-e a szobában poloska:

Az ágyi poloskák könnyen összenyomódnak, és amikor ez megtörténik, hajlamosak sok vért hagyni maguk után. Ha vörös foltokat veszünk észre a lepedőn vagy a matrac varrásai körül, valószínűleg ott ólálkodtak. Az ágyi poloskák szaga dohos, ami az illatmirigyeikből származik. Rendszeresen ellenőrizze az ágy alatt és magán a matracon, hogy nem érez-e bűzös szagot. Az ágyi poloskák nyilvánvaló jele a peték, amelyekkel körülveszik magukat. Ezek jellemzően körülbelül 1 mm szélesek és halványsárgás színűek. A peték azt jelzik, hogy van poloska a lakásban. Ha vakarózással kelünk, nagy valószínűséggel mással is megosztjuk az ágyat. Nem minden csípésnyom jelenik meg azonnal, de a kényszeres vakarózás biztos jelnek számít. A poloskák nem csak a matracban tartózkodnak, hanem a falakon is szeretnek felmászni. Ha sötét foltok vannak a falon, kezdjünk gyanakodni. Az ágyi poloskák általában más bútorokon, például kanapékon, ágykereteken és ruhákon is megtalálhatók. A petéik jelei a fehér foltok a bútorok és egyéb holmik között. Ha piros, viszkető csomókkal ébredt a teste körül, akkor valószínűleg a kártevők csípték meg az éjszaka folyamán. A poloskacsípéseket az különbözteti meg, hogy a csípésminták általában egy vonalban csoportosulnak.

Forrás: Mirror