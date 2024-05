Ilyen erdő csak a mesékben van - képek

A festői szépségű erdő legutóbb amiatt került be a hírekbe, hogy kampányt indítottak a megmentésére, és az ottani legeltetés megakadályozására. Az apró facsemeték ugyanis nem tudnak magasabbra nőni, mivel új hajtásait és zsenge leveleit minden tavasszal többször lelegelik a nemzeti természetvédelmi területen kóborló állatok. Guy Shrubsole, a The Lost Rainforests of Britainaktivistája sürgette a hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket az ősi erdő egyedülálló töredékének megmentésére.

A juhok általi túllegeltetés megakadályozza, hogy facsemeték és fiatal fák növekedjenek ennek a csodálatos mérsékelt övi esőerdőnek a szélén, és új fák nélkül a Black-a-Tor Copse végül elpusztul

– mondta Shrubsole. „Sürgősen szükségünk van a földtulajdonosra, a nemzeti parkra és a természetvédelmi hatóságokra, hogy lépjenek közbe és mentsék meg ezt az egyedülálló és különleges helyet.”