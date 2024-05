Brutális verekedés tört ki egy repülőgépen - videó

Az utas szombaton egy Edinburghból Törökországba tartó járaton okozott káoszt, amikor a gép éppen az antalyai repülőtéren ért földet. Megdöbbentő videót tettek közzé az ámokfutásról a közösségi médiában, amiben jól látszódott, hogy több utast is sokkolta a helyzet, sőt egy anyának a gyermekét is meg kellett nyugtatnia, a kicsi ugyanis nagyon megijedt, az üvöltöző, agresszív férfitól – számolt be a Daily Star.

A videón az látszik, ahogy egy Celtic (skót labdarúgó klub) futball mezt viselő férfi egyre dühösebb lesz a török ​​rendőrre és a személyzetre. Majd párszor megütötte a szék támláját, miközben fékevesztetten ordibált.

Nem sokkal később az őt megfékezni akaró rendőrt és a stewardesst is ellökte magától miközben káromkodva üvöltözött. Majd az emberek felé kezdett ököllel ütni aminek következtében teljesen elszabadult a pánik a gépen, a férfi végül a földre került.

A közelharc során egy kislány a felvételen láthatóan megrémül és üvöltözni kezd. A dulakodás később abbamarad, és csak az hallatszik, ahogy egy anya nyugtatni próbálja gyermekét. A megrázó felvétel futótűzként terjedt az interneten, sokan megrémültek, mondván, akár velük is megtörténhet egyszer mindez.

Nem ritka, hogy verekedés tör ki egy repülőgépen, legutóbb két utas balhézott össze a Southwest Airlines Dallasból induló járatán, miután egy férfi zokon vette, hogy egy másik utas nekiment a feleségének. Az egyik utas videóra vette, ahogy egy szóváltás után az egyik férfi elkezdte fojtogatni a másikat. A sportdzsekis férfi lefogta a tetovált férfit, miközben folyamatosan kiabált és ütlegelte őt. A videót rögzítő nő a Fox Newsnak elmondta, hogy a tetovált férfi véletlenül nekiment a sportdzsekis férfi feleségének, és akkor szólalkoztak össze. Azt is elmondta, hogy a sportdzsekis férfi négyszer-ötször már megütötte a másik férfit, mielőtt elkezdte telefonjával rögzíteni a dulakodást. De az is megesett már, hogy két család között szabadultak el az indulatok, úgy összeverekedtek a fedélzeten, hogy a gép személyzete összefogva is alig tudta őket szétszedni.