Európai túraútvonalak: mutatjuk a legjobbakat

Vannak utak a Pohorje-hegység erdőin és őslápjain vagy a Júliai-Alpokon keresztül, amelyek nagy része a gyönyörű Triglav Nemzeti Park részét képezi. 49 különböző hegyi menedékhely közül lehet választani, és azok, akik végigmennek a teljes túrán, 23 hegyet másznak meg.

John Muir Way, Skócia

Az Egyesült Államokban a „nemzeti parkok atyjaként” ismert Muir a túraszenvedélye miatt hozta létre a Sierra Clubot, vitathatatlanul Amerika legfontosabb környezetvédelmi szervezete, valamint gondoskodott arról, hogy a Yosemite-völgy védett státuszt nyerjen.

A Trossachs Nemzeti Park, láttérben a Loch Lomond

Nem csak az Egyesült Államokban állítanak emléket Muirnak. Hazájában, Skóciában a John Muir Way parttól partig húzódik, a Firth of Clyde-i Helensburgh-től Dunbarig, Muir szülőhelyéig a Firth of Forth-on. A 215 kilométeres útvonal megtétele körülbelül 10 napot vesz igénybe, és áthalad a Loch Lomondon és a Trossachs Nemzeti Parkon, valamint Skócia legmegkapóbb és alulértékelt vidékein.

Vikosz-szurdok és Gamila-hegy, Zagoria, Görögország

Zagoria távoli és gyönyörű hegyei vitathatatlanul Görögország legjobban őrzött titkai. Az ország északnyugati részén megbújva látványos túrázást kínálnak tömeg nélkül. A csúcs kétségtelenül a Vikosz-szurdok, amely a Guinness Rekordok Könyve szerint szélességéhez képest a világ legmélyebb szurdoka.