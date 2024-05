Ezeket vigyük magunkkal, ha szabadtéri programunk van

Kempingezés

Talán a legkomplikáltabb és a legtöbb eszközt a sátrazás igényli. A kempingezésnél kifejezetten fontos, hogy hagyjunk magunknak elég időt ahhoz, hogy összeszedjük fejben, vagy akár írásban is – ez a legbiztosabb módszer - hogy mire is lesz pontosan szükségünk. A listát azonban lényegesen lerövidíthetjük, ha kifejezetten olyan helyre megyünk, ahol a kempingezéshez szinte minden lehetőség adott, beleértve a zuhanyzót, a mosdót vagy éppen a villanyhálózatot. Ha viszont a természet lágy ölén tervezzük a pihenést, akkor érdemes olyan dolgokról is gondoskodnunk az alapvető higiéniás eszközökön kívül mint például a víztároló, vagy éppen a hordozható kemping gáztűzhely, vagy a hűtőtáska. Ha nyugodt és kényelmes éjszakára vágyunk a sátor mellett mindenképp vigyünk magunkkal egy felfújható matracot is, illetve egy hálózsákot.

Sokak szerint bűn zacskót vinni az erdőbe, azonban nem is gondolnánk, hogy mennyire hasznos lehet, akár szemetet gyűjteni bele, vagy a szennyes ruhát, de eső esetén még akár be is vonhatunk vele néhány tárgyat, nehogy elázzon.

A zacskóhóz hasonló multifunkcionalitást töltheti be a nedves törlőkendő is, ugyanis nem csak a kezünket, de akár az arcunkat vagy éppen bizonyos tárgyat is letörölhetünk vele. A legfontosabb gyógyszerek mellett pedig az ikonikus kempingszék se maradjon ki, ahogy a meleg vagy éppen vízhatlan ruha se. Nagyon jól jön még a zseblámpa és a termosz is, valamint néhány evő- és vágóeszköz mellett a naptej vagy éppen a kullancsriasztó is. A hordozható hangfal a kártya és a könyv pedig már csak bónusz a kellemes estékhez. Ha pedig igazán meghitt hangulatra vágyunk, akkor jól jön minden ami napelemes, köztük a fűbe leszúrható kis lámpák is.

Piknikezés

A finom és csipegetni való ételek – amiket könnyen megtudunk fogni és nem keni össze a ruhánkat – mellett az egyik legfontosabb eszköz a piknikezéshez az a takaró, vagy pléd.

A felkészültebbeknek ajánlott mellé egy bambuszgyékényt is eltenni, vagy valami ehhez hasonló napozót, ugyanis sokkal kényelmesebb ha erre tesszük rá a pokrócot, mintha azt egyből a fűre tennénk.

Arról nem is beszélve, hogy így talán tisztábban is tudjuk tartani, plusz ha úgy alakulna, hogy többen leszünk a tervezettnél, akkor néhány perc alatt máris duplájára növelhetjük a fekvő felületet. Hatalmas hőség esetén pedig jól jön, ha egy földbeszúrható napernyőt is elteszünk a hűtőtáska és a naptej mellett. Nem árt, ha van nálunk antihisztamin is, méhcsípés vagy esetleges allergiás reakció esetén ugyanis igazán jól jöhet. Ahogy a sátrazásnál itt sem feledkezzünk meg se a kullancsriasztóról vagy szúnyogírtoról, se a zacskóról, amibe a szemetet gyűjthetjük. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek pedig érdemes labdát, vagy éppen tollasütőt vinni, arra az esetre, ha megunnák a heverészést.

