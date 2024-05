Már nem kell sokat várni, hogy Európa és Afrika között vonatozzunk

Spanyolország és Marokkó megállapodott abban, hogy újraindítják a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagútra vonatkozó javaslatok kidolgozását.

Részben a 2030-as világbajnokságnak és a marokkói Al Boraq nagysebességű vasút megnyitásának köszönhetően úgy tűnik, hogy egy újabb úttörő közlekedési projekt várható. A Gibraltári-szoros alagútjának ötlete először 1930-ban merült fel. A héten azonban a Marokkói Nemzeti Szoros Tanulmányok Társasága közölte, hogy dolgoznak a szükséges pénzügyi és stratégiai elemek kialakításán hogy valóban megépülhessen a víz alatti alagút – számolt be a TimeOut.

Gibraltári-szoros. Fotó: Unplash

A 2009. októberi tangeri találkozó óta eltelt 15 év után lendületet adunk országaink, valamint az Európa és Afrika közötti kapcsolatok szempontjából nagy geostratégiai jelentőségű projekt tanulmányainak

– mondta a spanyol közlekedési miniszter Raquel Sánchez, a marokkói infrastruktúra- és vízügyi miniszterrel, Nizar Barakával folytatott tavaly áprilisi találkozóját követően.

A múlt hónapban Oscar Puente spanyol külügyminiszter pedig Marokkóba látogatott, hogy megvalósítsa a tervet, és azt mondta, hogy „a lehető leghamarabb” kitűznek egy újabb találkozót a két ország közlekedési kapcsolatának erősítésére.

A kontinensek közötti összeköttetésről már több mint 40 éven keresztül végeztek felméréseket a spanyolországi Secegsa és a marokkói SNED állami tulajdonú szervezetek koordinálásával.

Képünk illusztáció. Fotó: Unplash

A marokkói-spanyol vegyes bizottság azonban 2009 óta nem ülésezett.

Bár Secegsa sokáig nem jutott pénzhez, a Railwaygazette szerint azonban szervezet tavaly 2,3 millió eurót kapott az EU helyreállítási alapjából. A meglévő források most már azonban lehetővé tennék a két ország számára, hogy ismét nekifussanak az eddigi terveknek. Bár jelenleg még nem tudni, hogy pontosan mennyibe kerülne, de a becslések szerint a tervezett útvonal akár több milliárd eurót is felemésztene.

Amit eddig tudni lehet a projektről, az az, hogy az alagút víz alatti szakaszát összesen 27,6 kilométer hosszúra tervezik, és a legmélyebb pontján elérné akár a tengerszint alatti 300 métert is, és legfeljebb három százalékos lejtéssel rendelkezne.

A Railtech.com vasúti híroldal szerint az útvonal a dél-spanyolországi Tarifától nyugatra fekvő Punta Palomát kötné össze az észak-marokkói Tangertől keletre található Malabata-val.

A Telegraph szerint az előzetes becslések alapján az alagút megépítését követően évi 12,8 millió ember, valamint 13 millió tonna rakomány is áthaladhat a rajta. Emellett egy vasútvonal is kiépülne a víz alatti alagútban, mint ahogy a vasúti projektnél, itt is jelentős előny lenne a lecsökkent menetidő.