Hihetetlen, hogy verik át az embereket a Booking.com-on

Korábban is volt már probléma a Booking.com foglalási rendszerével, most azonban olyan csalók jutottak be az oldal rendszerébe, akik könnyen, és sokszor hatékonyan verik át a foglalókat.

A Booking nagyban megkönnyíti az utazni vágyók életét. Szálloda és apartman kínálata lehetővé teszi, hogy könnyen, gyorsan foglaljunk - lehetőleg jó áron. Az utóbbi időben viszont egyre több visszaélést jelentettek az oldallal kapcsolatban, mivel csalók hackelték meg az üzenetküldő funkcióját. Több ezer károsult lehet, akikről még nem tudunk A This is Money oldalnak többen adtak interjút az esettel kapcsolatban. A vallomások egybehangzóak voltak, minden áldozat emailt vagy az alkalmazáson keresztül üzenetet kapott, miszerint ha nem fizetnek készpénzben, törlik a foglalásukat. Voltak, akiknek az az üzenet jött, hogy törölték a foglalást, de ha fizet, javítják a "tévedést". Több százezer forintot nyertek a csalók Egy nő azt mondta, hogy Thaiföldre szervezett utazást és 900 fontot (416 ezer forint) vesztett az átverés miatt. Egy bangkoki szállodában foglalt szobát egy éjszakára, hogy ott szálljon meg, mielőtt elindul a repülőtérre a másnapi hazafelé tartó járatra. Késő este már úton volt oda, amikor a Booking.com alkalmazáson kapott egy üzenetet, amely úgy tűnt, hogy a szálloda személyzetétől érkezett.

A helyi pénznemben történő fizetést kérték, és azt mondták, hogy ha nem fizet, a foglalást törlik. Észre kellett volna vennem, hogy ez több, mint amennyit a szállodáért fizettem, de nyilvánvalóan más pénznemben volt, és amikor az ember pánikba esik, hogy a foglalását útközben, az éjszaka közepén törlik, nem ez az első gondolata -mondta a nő. Egy másik pórul jártnak azt írták a szálloda megváltoztatta a rendszerét, és hogy a foglalás biztosításához újra meg kell adnia a kártyaadatait. Azt mondták neki, hogy a szálloda egy kis összeget le fog venni a számlájáról, majd rövid időn belül visszatéríti azt. Először 4 fontot (1850 forint) vettek le - de ezt követően további 144,72 fontot (67 ezer forint) vontak le. A Booking hárít A This is Money megkereste a Booking.com-ot, hogy megtudja, hajlandó-e visszatéríteni az áldozatok pénzét, de elutasították. Megpróbálták a bankoktól is visszakérni a pénzt, de az igényeket minden esetben szintén elutasították. A bankok dönthetnek úgy, hogy visszatérítik az átverés áldozatainak pénzét, de a bankok politikája eltérő, és a döntés végső soron a saját belátásukon múlik. Forrás: This is Money