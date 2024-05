Bejelentették az új főváros megnyitási dátumát

Néhány éve jelentette be Joko Widodo indonéz államelnök, hogy az ország fővárosát a főszigetről, Jáváról, Borneó szigetére helyezik át. Pontosabban nem Jakarta "vándorol", hanem a fővárosi rangot a Borneón épülő új település, Nusantara kapja meg. A kifejezés egy régi, Jáván használt szó átírása, mellyel a szigetvilágra hivatkoztak az ott élők. A hamarosan megnyíló új indonéz fővárosba most a kormány nagy követőtáborral bíró influenszereknek szervezett bejárást, melyen személyesen Widodo elnök kérte őket arra, hogy mutassák be követőiknek az új, okosmegoldásokkal épült, fenntartható módon fejlesztett várost.

Tavaly szeptemberi felvétel az új indonéz főváros építéséről

Fotó: wisnupriyono / Shutterstock/Copyright (c) 2023

Ezért van szükség új fővárosra

Indonéziának elsősorban a következő két okból van szükséges új fővárosra. Az egyik, hogy Jakarta élhetetlenül zsúfolttá vált mostanra, természetes erőforrásai nem bírják el a közel 11 millió lakost. A lakosságszám megugrása mellett a másik gond az, hogy a Jáva északnyugati partvidékén található város alig néhány méterrel a tengerszint felett van, és mint az Origo korábbi összeállításában bemutatta: süllyedése visszafordíthatatlan, csak idő kérdése, hogy egy része víz alá kerüljön.

Az indonéz vezetés egy minden tekintetben korszerű, modern technológiai megoldásokkal épülő város létesítését határozta el, ahová az állam irányítása és a közigazgatás csúcsszervei is áttelepülnek.

A tervek szerint a több ütemben megvalósuló település idővel 1,9 millió ember otthona lesz.

A grandiózus vállalkozást ugyanakkor sok kritika érte, melyek egy része szerint Nusantara érdekében rengeteg értékes esőerdei területet kell feláldozni Borneó szigetén. Ezekre a kritikákra reagál a kormányzat az influenszerek odautaztatásával.

Az új indonéz fővárost hirdető tábla Jakartában 2023 decemberében

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2023 Poetra.RH / Shutterstock/Copyright (c) 2023 Poetra.RH/Shutterstock

Hamarosan megnyílhat az új főváros

A Nusantara városában rendezett bejáráson több tucat influenszer vett részt, a túrán megismertették velük a már elkészült fejlesztéseket. A kormány azt várja a látogatástól, hogy a látottak alapján az influenszerek árnyalják a várossal kapcsolatban sokakban kialakult előfeltevéseket. Különösen a fiatalabb generációk tagjait szeretnék megszólítani, mert úgy tűnik, ők a legelutasítóbbak a várossal kapcsolatban. Ugyanis úgy vélik, építése során nem tartották be az ígéretüket a környezet megóvására.