A világhírű Utódlás című sorozat szereplőivé válhatunk a magyar kastélyban

A füzérradványi károlyi-kastély.

Fotó: MTI/Vajda János

A több mint 1,7 milliárd forintos uniós és csaknem 1,4 milliárd forintos hazai támogatásból megvalósult rekonstrukció után a háromezer négyzetméteres épületben többek között az 1930-as évek kastélyszállójának hangulatát megidéző digitális-interaktív kiállítás, a kastély környezetében pedig a több mint 10 ezer négyzetméteres díszpark várja a látogatókat.

Az épület jelentős része megújult, valamennyi építészeti elemét restaurálták, kicseréltek a nyílászárókat, a tetőszerkezetet, felújították a homlokzatokat, a belső terek - archív fotók alapján - kiállítótérként, rendezvényteremként, illetve múzeumshopként éledtek újra. A látogatókat a kastélyszálló és a Károlyi-család történetéhez kapcsolódó nyomozó- és szabadulószoba-játék, az egykori hegyközi kisvasutat bemutató Lego kisvonatok, kipróbálható társasjátékok, bridzsasztalok és kávézó várják Füzérradványban.

A kastélypark több száz éves platánsorával, terebélyes hársfáival, többtörzsű tulipánfájával és piramistölgyeivel hazánk egyik legkülönlegesebb klímájú és hangulatú, sétautakkal metszett, hatalmas történeti kertje.

A kastély különleges kertje ingyen látogatható, azonban vezetett parktúrákra is van lehetőség.

A palota ma már nem csak régi pompáját nyerte vissza, hanem újra fogad szállóvendégeket is. A női neveket viselő szobatípusok között találunk szobákat, apartmanokat de még egy villát is. Fontos azonban, hogy az előkelő környezet nem zárja ki négylábú kedvenceinket, így akár, ha úgy tartja kedvünk, akár kutyával is érkezhetünk a patinás erődítménybe.