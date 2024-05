Rengetegen utaznak ebbe az afrikai országba, csak hogy láthassák a gyilkos erdőt

Szafarik, esőerdő, feleségtesztek… Kenya lenyűgöző és barátságos – vallja Nigel Thompson a Mirror utazás rovatának szerkesztője.

Az Amboseli Nemzeti Parkban található üdülőhelyen az esti szórakozást biztosító helyi maszáj törzs szerint egy férfi minél magasabb, minél magasabbra képes ugrani, annál több felesége lehet, ugyanis a magasság náluk kiérdemli a státuszt, ugyanis egy férfi ha messzebbre lát, könnyebben észreveszi a szavannán a veszélyt, és a család jószágait is szemmel tudja tartani - mondja a szakember.

Képünk illusztráció Fotó: Unplash

Nigel két szét szállodában is lakott és ellátogatott Southern Palmsba is.

"Mindegyik jó, szép medencékkel, remek éttermekkel és kedves kiszolgálással, bár érdemes számolni az árusokkal is, ha kimegyünk a strandra. A rengeteg majomra is fel kell készülni, ugyanis azok úgy jönnek-mennek, mintha övék lennének minden (valószínűleg így is van), emellett nagyon szívesen meglátogatnak az erkélyen is, de az sem ritka, hogy üvöltöznek az emberekkel. Ha egy nagytestű hím át akar menni előtted az úton, akkor az övé az elsőbbség! – írja Nigel.

Kenyában található az UNESCO-listás Kaya Kinondo is, amely egy 30 hektáros kenyai trópusi esőerdő utolsó darabja.

Ez egy szent, ökohely a helyiek számára, akiknek hiedelmei még a nyugati keresztények és arab muzulmánok ide érkezésének előtti időkből származnak.

Az erdőben és 187 fafajta 45 lepkefaj és 48 denevérfaj él.

Itt találhatóak a „gyilkos” fügefák is, amelyek megfojtanak más fákat.

A helyi idegenvezető emellett azt javasolja, hogy mindenki öleljen meg egy olyan fát, amelyről úgy gondolja, hogy pozitív energiát áraszt.

Képünk illusztráció Fotó: Unplash

A Tsavo East Nemzeti Park Kenya legnagyobb nemzeti parkja, ami 5300 négyzetmérföldön (nagyjából 1372693 hektár)helyezkedik el. Az itt lévő vezetett szafarikon mindössze pár lépésnyire hallhatjuk a kis oroszlánok nyávogását és az anyukáik morgását, ami sokak számára annyira megható élmény, hogy szinte belekönnyeznek – véli Nigel.