Kísértetek riogatják a lakókat egy budapesti lakótelepen - videó

Az ötvenes években Budapesten felszámolták a legtöbb temetőt, 87-ből 75 szűnt meg ez idő tájt. Ennek esett áldozatául a régi Magdolnavárosi sírkert is, melynek 1921-ben nyitották meg az utódját, a Megyeri temetőt, a régiből a halottakat pedig különböző sírkertekbe helyezték át. A felszámolás 1964-ben fejeződött be, nem sokkal később, 1969 és 1972 között pedig felépült a Pozsonyi utcai lakótelep közel 17 ezer lakása.

Ez a lakótelep azóta is számos kísérteties történetnek volt a helyszíne, a helyiek körében terjedő mendemondák kíséretében.

Az ott lakók körében gyorsan elterjedtek az építkezés alatt tapasztalt különös esetekről, látomásokról szóló híresztelések. A helyszínen dolgozó munkások közül például többen is furcsa véletlenekre kezdtek panaszkodni: gyakoriak voltak a meghibásodások, illetve az apróbb bosszúságok és balesetek az építkezés során, sőt egy éjjeli őr megesküdött, hogy többször felbukkant a közelében egy elsuhanó árny.

Fotó: Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény

A szóbeszédek természetesen nem tántorították el a leendő lakókat, hogy birtokba vegyék a frissen épített paneltömbök lakásait - írja a Promotions.hu.

A történet azonban itt sem ér véget, beköltözés után ugyanis néhányan ijesztő hangokat véltek hallani az éjszakai csöndet megtörve. Általában recsegő-ropogó zajokról számoltak be. Hamar felmerült a gyanú, hogy a kellemetlen zajokért alighanem az egykori sírkert a felelős. Ezek az újpesti panel lakótömbök gyorsan meg is kapták a Szellemtelep elnevezést, ami még ma is használatos.

