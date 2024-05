Megunták az alpári legénybúcsúkat, ezért betilthatják a jelmezeket ebben a városban

Amszterdam minden bizonnyal élen jár a turisták zajos és kellemetlen viselkedésének visszaszorítására tett számos kísérletével,– többek között, 2017-ben kitiltott a sörbicikliket – azonban koránt sincs egyedül a legénybúcsúk elleni harcban.

Csehország fővárosa Prága híres a söreiről a laza drogszabályairól és a gyönyörű óvárosáról. Ez alapján nem nehéz kitalálni, hogy milyen közönséget (is) vonz a Moldva-partján fekvő város, ugyanis nem titok, rengetegen döntenek úgy, hogy a házasság előtti utolsó napokat a cseh fővárosba töltik. Az ilyen utazás pedig kevésbé szól a környék történelmi vagy kulturális felfedezéséről, esetleg a helyiek megismeréséről, helyette inkább a féktelen bulizás kerül a fókuszba. Ezt azonban úgy tűnik kezdik megelégelni a prágai lakosok, ezért szabályoznák az ide érkezők dresszkódját.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Genttől Galwayig sok európai város tesz lépéseket a legény - vagy leánybúcsúk visszaszorítása érdekében, most a prágai tisztviselők is azt fontolgatják, hogy betiltják az ilyen csoportok által viselt jelmezeket – számolt be a TimeOut.

A (főleg britek) által hordott „buta jelmezek” betiltását javasolta Prága 1. kerületi tanácsa, ez ugyanis a cseh főváros történelmi központja mindemellett pedig az UNESCO Világörökség része. A kerületben található a középkori óváros és a prágai vár, valamint a Vencel tér is.

A környéken található bárok ugyanis különösen népszerűek a britek körében a kocsmatúrák és a sörtúrák miatt. A hatóságok abban reménykednek, hogy a tilalom nemcsak az ordenáré viselkedést, hanem a zajszennyezést is megfékezi.

Bronislava Sitár Baboráková, a Prague 1. kerületének tanácsosa a Prágai Reggelnek elmondta, hogy

ezek a jelmezek „meghaladják az általánosan elfogadott társadalmi konvenciókat”, és negatív hatással vannak a helyiekre, különösen a gyerekekre és az idősekre.

Az egyik lakosnak, Štěpán Kuchta-nak annyira elege lett az óváros zajából, hogy 10 napos éhségsztrájkba kezdett – ugyanis úgy érzi, hogy ez egyértelműen a városban élőket hergeli.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Nem mindenki gondolja azonban azt, hogy a jelmeztilalom sokat ér.