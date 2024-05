Ez lehet a legjobb úti cél májusban

Hoi An, Vietnam

Fotó: Shutterstock/Hien Phung Thu / Shutterstock/Hien Phung Thu

Hoi An a Thu Bon folyó mentén fekszik, így aki itt jár, beiktathat egy felejthetetlen hajókirándulást is, és megcsodálhatja a vidéki rizsföldeket és kókuszdióültetvényeket is. A közeli An Bang és Cua Dai strandjain pedig napozhatnak, vagy akár sportolhatnak is a vízben.

Vietnámban járva vétek lenne kihagyni a délen található Ho Si Minh-várost (korábbi nevén Saigont), amely az ország fő kulturális központja. A legikonikusabb látnivalója a Függetlenségi Palota, amely a vietnami háború alatt Dél-Vietnam elnöki palotájaként szolgált. A városnak pezsgő éjszakai élete is van, tetőtéri bárokkal, klubokkal, élőzenés szórakozóhelyekkel, és nyüzsgő utcai piacokkal. A kultúra kedvelőinek az Operaház és a Szépművészeti Múzeum is rendelkezésére áll.

Ho Si Minh, Vietnám

Fotó: Wikipedia

Azok pedig, akik inkább a napsütésben mártóznának meg, a Halong-öböl felé vegyék az irányt. Az Észak-Vietnamban fekvő, lenyűgöző szépségű forró helyszín smaragdzöld vízéről és mészkőből épült tornyairól híres. Az öböl természeti szépségét tornyosuló sziklák, boltívek és barlangok alkotják. A Halong-öböl megtekintésének egyik legjobb módja a hajós utazás. Innen nagyon jól felfedezhetők az úszó falvak, és a rejtett lagúnákon akár kajakozni is lehet. A környéken kipróbálható szórakoztató tevékenységek közé tartoznak a főzőtanfolyamok, a tai chi foglalkozások és az éjszakai tintahalhalászat.

Habár maga a repülőjegy viszonylag drága mulatság, az országban már olcsóbb árak fogadják a turistákat.

Ho Si Minh-városban egy sörért mindössze 50 pennyt kell fizetni, míg Hanoiban 40 pennyt, Hoi Anban pedig mindössze 18 pennyt.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint Vietnamban egy sör átlagosan 79 pennybe kerül. A Hiker's Bay azt állítja, hogy egy háromfogásos étkezést két személyre mindössze 15,45 fontért lehet kapni. A hotelek sem drágák, állítólag már 6 fontért meg lehet szállni egy hostel kollégiumában, Ho Si Minh-városban a legolcsóbb szoba mindössze 4 font volt éjszakánként, míg Hoi Anban már 7 fontért kapható egy privát szoba. Aki egy kicsit több luxusra vágyik, az már 26 fontért élvezheti a luxus hotelszobát.