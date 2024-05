Mesés élményt kínálnak a legjobb vidámparkok

A világ leghíresebb vidámparkjai kitűnő gyerekbarát programokat és családbarát programokat kínálnak. A legjobb vidámparkok ma már igazi tematikus parkok, amelyek rendkívül széles szórakozási lehetőségeket kínálnak.

A legjobb vidámparkok elképesztő gyerek- és családbarát programokat kínálnak

Fotó: Adrián Valverde / Unsplash

A legjobb vidámparkok a világ minden tájáról

Port Aventura, Spanyolország

A Port Aventura élménypark Salou mellett, Tarragona tartományban, Spanyolország keleti tengerparti részén terül el. Jelenleg ez a legnagyobb élménypark egész Dél-Európában.

A park 1995-ben nyílt, ekkor több világrekordot is tartott: például a Dragon Kahn elnevezésű 1,3 kilométeres, 45 méter magas hullámvasút az egyik leghíresebb játékai közé tartozik. Aki még itt sem lett tériszonyos, annak a jelenleg is világrekorder, 2007-es Furious Baco nevű hullámvasút ajánlható: ez 129 km/h-ás végsebességgel száguld végig 850 méteren keresztül, amivel ez jelenleg Európa leggyorsabb hullámvasútja.

Maga az élménypark hatalmas területű, több témát, különböző egységeket foglal magába: a park 5 világrészre van osztva.

A különböző világok között vonattal is lehet közlekedni, ami az egész nap folyamán hasznos lehet, ugyanis az élménypark akkora, hogy talán egy egész hét sem lenne elég, hogy körbejárjuk és mindent kipróbáljunk.

Busch Gardens, USA

A Busch Gardens két vidámpark neve az Egyesült Államokban, amelyek tulajdonosa és üzemeltetője a United Parks & Resorts. Az eredeti park a floridai Tampában, a második park pedig a virginiai Williamsburgban található. A Busch Gardens vidámparkok eredetileg az Anheuser-Busch sörgyártó óriásvállalat marketingcéljait szolgálták, de idővel teljes tematikus parkokká fejlődtek, miközben továbbra is népszerűsítették az Anheuser-Busch-t. 2009-ben azután eladták a vidámparkokat a Blackstone csoportnak.

A Tampa Bay-ben működő Busch Gardens 1959-ben nyílt meg, és tematikáját az afrikai kontinens határozza meg. A vidámpark az Egyesült Államok egyik legnagyobb állattani intézménye, több mint 2700 állattal.

A világ egyik legkedveltebb vidámparkja a Busch Gardens

Fotó: Shutterstock

A Busch Gardens Williamsburg 1975. óta működik, tematikáját pedig Európára építették fel. A park hét részre oszlik, mindegyik egy-egy európai országot lehet megismerni játékos formában.

Walt Disney World, USA

A Walt Disney World a The Walt Disney Company által 1971-ben megnyitott szórakoztató park. Az Amerikai Egyesült Államokban, Florida államban, Lake Buena Vistában található, Orlandótól nem messze. Az üdülőhelyet a Disney Parks, Experiences and Products, a The Walt Disney Company egyik részlege üzemelteti. A területe közel 25 ezer hektár.

Négy vidámpark (Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios és Disney's Animal Kingdom), 2 vízipark (Disney's Blizzard Beach és Disney's Typhoon Lagoon), 31 tematikus üdülőszálló, 9 Disney-szálloda,

több golfpálya, egy kemping és egyéb szórakozóhelyek, köztük a Disney Springs szabadtéri bevásárlóközpont található itt.

Europa-Park, Németország

Az Europa-Park Rust Németország legnagyobb élményparkja körülbelül 850 négyzetméteres területen fekszik. Baden-Württemberg tartományban, az A5-ös autópálya mellett, Freiburg im Breisgau és Offenburg között, Rust településen található, nem messze a francia határtól.