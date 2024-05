Legszebb olasz falvak: a lenyűgöző toszkán település, amelyet még az olaszok sem ismernek

A Piazza del Popolo

Fotó: Wikipedia/Sailko

Ahhoz, hogy Peccioli egy ismeretlen középkori városból átalakuljon a modern művészet és a történelem keverékéről ismert várossá, a szemetet használta. Az 1990-es években, válaszul a hulladékkezelési szabályozás változására, Peccioli vezetői a régió más városai számára is megnyitották a fejlett hulladékkezelési rendszereiket. A terület hulladékának beszállításából származó bevételt ezután visszaforgatták a közösségbe, lenyűgöző modern művészeti installációkat és fenntartható technológiai kezdeményezéseket finanszírozva.

A Borgo dei Borghi verseny győztese: Peccioli

"Peccioli sikátoraiban sétálni olyan, mintha egy világ körüli utazást tennénk a művészeten keresztül" - mondta egy másik környékbeli lakos, Alessandra Perna a versenyvideóban. A hangulatos középkori utcákat most szemet gyönyörködtető művészeti installációk veszik körül. A legkedveltebb példák erre a Peccioli óriásai – Miroslaw Balka lengyel művész hatalmas emberi szobrai, amelyek mintha kiemelkednének a körülöttük lévő tájból.

Hatalmas emberi szobrok – ez is Peccioli

Fotó: Facebook/Ufficio Turistico Comune di Peccioli

Patrick Tuttofuoco olasz művész egy másik művészeti projektje az Endless Sunset, amely egy sétányt díszít, amely összeköti a történelmi központot a város szélén lévő újabb területekkel. Van egy új művészeti galéria is, a Museum of Contemporary Art in the Open (MACCA), amely 2023-ban nyílt meg, és több mint 600 kortárs művészeti alkotásnak ad otthont a világ minden tájáról származó művészektől.

Mit érdemes megnézni?

Fonte Mazzola Amfiteátrum: ez a több mint 2000 férőhelyes színház az ókori görög színházak stílusában készült 2007-ben, és ránéz Peccioli egyik óriása, a Presenze című hatalmas emberi szobor.

Szakrális Művészeti Múzeum: a San Verano templomban található hangulatos múzeum olyan jelentős vallási alkotásoknak ad otthont, amelyek egészen a 12. századig nyúlnak vissza, mint például Enrico di Tedice alkotása, a Madonna és gyermeke, valamint egy szent ékszergyűjtemény.

A Palazzo Pretorio Múzeum: eredetileg a különböző kormányzati hatóságok rezidenciája volt, ma a Bigazzi-gyűjteménynek ad otthont, amely nagyrészt a 18. és a 20. század eleji orosz ikonokból, valamint 20. századi metszetek és litográfiák gyűjteményéből áll.

Régészeti Múzeum: az etruszk templomnak vagy szentélynek tartott múzeumot 2004-ben nyitották meg a közeli Ortaglia lelőhelyen talált műtárgyak megőrzése érdekében, és ma egyedülálló etruszk tárgyak és más korokból származó darabok gyűjteményének ad otthont. Az ókori görög tál a híres görög festő, Makron munkája volt.

A szemet gyönyörködtető művészeten túl a Peccioli számos új technológiai kezdeményezésnek is otthont ad, amelyek elősegítik a fenntarthatósági törekvéseket. "Tele van olyan infrastruktúrával, amelyet sehol máshol nem lehet látni" - mondta Alessandro Melis, a New York-i Műszaki Egyetem Építészeti és Tervezői Iskola professzora, aki kiállítást rendezett a városról.

Például a belvárosban a falu ingyenes autómegosztást biztosít mindenkinek. Két robot van, az egyik a házakból gyűjti a hulladékot, egy másik pedig idős vagy mozgássérült embereknek vásárol be a városban. Ez olyan, mint egy sci-fi.



A régi város továbbra is a jövő felé tekint. Peccioli polgármestere abban reménykedik, hogy az elkövetkező néhány évben 0%-ra csökkentik a város szénlábnyomát. A folyamatban lévő kutatások azt vizsgálják, hogy lehetséges-e a hulladékanyagokat úgy átalakítani, hogy biztonságosan fel lehessen használni építkezéshez. Ily módon ez a kis toszkán falu továbbra is ragaszkodni fog múltjához, miközben tovább tör a jövőbe.