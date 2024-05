LifeStyle Hotel Mátra: sztárséffel és részletfizetési lehetőséggel várja a magyar családokat hazánk régi-új szállodája

Már a korábbi tulajdonosoknál is tervben volt a szálloda teljes körű felújítása, ám ez különböző gazdasági tényezők miatt elmaradt – egészen addig, amíg mi meg nem vettük 2023 augusztusában. Emiatt be is kellett zárni a létesítményt fél évre. Május elsején viszont elérkezett a pillanat, újra megnyitotta kapuit a ház, ami már önmagában is egy csoda. Rövid idő alatt kellett ugyanis korszerűsíteni a szobákat, szigetelni az épületet, kicserélni a nyílászárókat, miközben kialakítottuk a teraszok megfelelő rétegrendjét, új burkolatot kaptak a rendezvénytermek, ráadásul olyanokról sem feledkeztünk meg, mint a szőnyegpadlózás, a konyhatechnológia és a wellnessrészleg korszerűsítése. Természetesen a gépészet is megújult, akárcsak a medencetér, az összes kezelő és terasz. Hárommilliárd forintot költöttünk el eddig erre a projektre