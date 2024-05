Magyarország legfélelmetesebb tavát több okból is érdemes felkeresni

A tóban több rákfaj is él. 2003-ban a partról vett mintákban két ágascsápú és két evezőlábú rákfajt is találtak. 2012-ben a felszínhez közeli és a 7 méterről vett vízmintákból pedig a hazai állóvizeink nyári planktonjára jellemző négy ágascsápú, továbbá egy szintén melegvíz kedvelő evezőlábú rákfajnak néhány példánya is előkerült.