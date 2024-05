Mutatunk négy szuper hazai fesztivált a hétvégére

Egri Csillag Weekend - Eger

Egri Csillag Weekend. Fotó: Facebook / Egri borvidék

Ha már Eger, mi más lehetne a fókuszban mint a bor. A 2024. május 1-4. között összesen 3 helyszínen megrendezett esemény középpontjában a legújabb, legfrissebb Egri Csillagok állnak, melyeket a legjobb egri borászatok vonultatnak fel. Az Egri borvidék egyik legfontosabb háziasított fehérbora az Egri Csillag minden évben elhozza ezt az élettel teli szabadtéri eseményt, ahol a borászatokon túl sok más program, gasztronómiai élmény, és koncertek is várnak. A belépő ára összesen 15 ezer forint, ami viszont tartalmazza a borokat, mellé a fogásokat, ásványvizet. Emellett az est biztosan tartalmaz egy gourmet meglepetést is. A bor-étel párosításhoz minden vendég kap egy gastro guide-ot, amely amellett, hogy kiváló sorvezető, jegyzetelni is lehet rá, valamint az est végén pedig szavazni lehet a kedvenc bor-étel párra.

Zalaegerszegi Sörfesztivál

Zalaegerszegi Sörfesztivál. Fotó: Facebook / Zalaegerszegi Sörfesztivál

Nyugat-Magyarország egyik legnépszerűbb sörfesztiválja május 3-5 között Zalaegerszeg belvárosában, a Sportcsarnok és Pláza előtti téren kerül megrendezésre. A 4990 forintos napi jegy megvásárlását követően rengeteg gasztronómiai, kulturális programok, sörivó verseny, vidámpark, játszóházak, kézműves vásár, bungee jumping, és természetesen kézműves és import sörök várják a látogatókat. Többek között fellép a Bagossy Brothers, Rúzsa Magdi és az Edda Művek is.

Gyomaendrődi Nemzetközi - Sajt és Túrófesztivál

Fotó: Facebook / Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál

2024. május 2-5. között huszonötödik alkalommal rendezik meg a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált. Sajtosok és kézművesek kirakodó vására, sajtverseny, fáklyás felvonulás, kölyöksziget, ismeretterjesztő előadások és egyéb szórakoztató programok is várják az érdeklődőket. Az ingyenes szabadtéri rendezvényen fellép többek között a Republic, Dzsúdló a Kicsi Gesztenye Klub és a Groovehouse is.

Gyulai Virágok Fesztiválja 2024

Fotó: Facebook / GYULA a történelmi fürdőváros visitgyula.com

Május 4 és 5 között ismét virágba borul a város a Gyulai Virágok Fesztiválja alkalmából. A többnapos rendezvény sokszínű növény- és virágkínálattal, valamint programkínálattal kedveskedik a látogatóknak, ahol az idei vendégváros Mohács lesz, ezért a város standjánál életnagyságú busó- és sokaclány babákkal fotózkodhatunk, a busós kvízek kitöltése után pedig vár a kézműves sarok.