Ne maradjon le! Foglaljon most időpontot álmai nyaralására egy titkos horvát tengerparton!

Horvátország – ahogyan az közismert – egész évben változatos úti cél, aki azonban a téli hónapok elmúltával már nyaralásáról álmodozik, annak már most érdemes nekikezdeni utazása megtervezéséhez. Mutatjuk, miért, és mutatjuk, hova, ha a kevésbé frekventált, de gyönyörű helyeket célozná meg idén.



Hozza el kíváncsiságát és élvezze a gyönyörű természetet! A dél-dalmát szigetektől a Dinara csúcsáig, Kopácsi rét mocsaraitól Mljet mediterrán erdein át Horvátország lenyűgöző természeti kincseit egész évben felfedezheti, minden évszakban új arcukat mutatják.

A kevésbé keresett úticélok között rangos helyet bérel a dubrovniki tengerparton elterülő Pasjača strandja, amely Horvátország egyik legdélibb pontján búvik meg a meredek konavlei sziklák ölelésében. A festői szépségű partszakaszra csupán egy hosszú, meredek sziklákba vésett lépcsőn lehet lejutni, ám a látvány mindenért kárpótolja az ide látogatókat! Az eldugott fürdőhelyek misztériumát erősíti, hogy számtalan adriai öböl csupán a hajózók számára ismeretes, mint például a Rogač-öböl, amely természeti adottságain túl remek lehetőséget biztosít arra, hogy a közeli Mljet-szigeti tavakat is felfedezzük, vagy a Sv. Klement-sziget déli oldalát díszítő Vinogradišće-öböl, amely elsősorban apró kavicsos strandjai-, és hangulatos vendéglátóhelyei miatt közkedvelt.

Pasjača strand, Konavle, Fotó: Zoran Jelača

Vis szigetének neve sokaknak ismerős lehet, ugyanis Stiniva strandja 2016-ban elnyerte az Európa legszebb strandja címet, ám ezért az élményért is meg kell egy kicsit küzdenünk a körülményekkel, a partszakaszt ugyanis a szomszédos Žužecából egy meredek és keskeny ösvényen keresztül lehet legegyszerűbben megközelíteni. Itt azonban lehetőségünk van a könnyebb utat is választani; a Rukavac-öböl felől ugyanis taxihajók egész hada várja utasait. Sziklás partszakasz, kristálytiszta víz, fehér homok és fehér kavicsok – csakhogy a legfontosabb hívószakavakat említsük: a táj tényleg festői, nem érdemes kihagyni, ha a térségben járunk. A meseszép strand – amely egyben természetvédelmi övezet is – a sziget déli részén található, amelynek hála egy része mindig árnyékban van, így elrejtőzhetünk a forrón égető déli napsütés elől, amit egy 16 méter széles sziklakapu köt össze a nyílt tengerrel, a sziklákkal keretezett, szűk átjárón való áthaladás pedig felejthetetlen élményt nyújt. A Vis-szigeti öblök, mint a Srebrna, Stiniva, Stončica vagy a Rukavac is nagyon keresett desztinációk a térségben hajózók köreiben.

Stiniva, Vis sziget, Fotó: Aleksandar Gospić

Dalmácia déli részén található Lastovo apró szigete, amely nemcsak gyönyörű partjáról, hanem természeti és történelmi értékeiről is méltán híres és Splitből komppal megközelíthető. Az itt található öböl a búvárok kedvelt desztinációja, ugyanis a történelmi emlékek nemcsak a víz felette, hanem alatta is rejtőznek. A tenger mélyén hajóroncsok és természeti kincsek garmada várja felfedezőit. A 46 szigetet, szigeteket, sziklákat és zátonyokat magában foglaló Lastovo és hozzá tartozó szigetcsoport Horvátország legfiatalabb természeti parkja.

Skrivena Luka, Lastovo-sziget, Fotó: Aleksandar Gospić

Dubrovniktól néhány kilométerre északra fekszik a Trsteno arborétum, ahol többek között Horvátország első botanikus kertje is található, és mára annyira népszerű úticél lett, hogy Dubrovnikból rendszeres buszjáratok járnak ide. A 28 hektáron elterülő arborétum egyik központi eleme a lélegzetelállítóan szép Gučetić-kert, melyet sétányok, kőfalak, szőlővel befuttatott pergolák díszítenek, további említésre méltó építményei az aquaduct, a Szent Jeromos kápolna, egy tengerre néző pavilon, egy ódon malom, illetve olajprés, valamint a kert legfontosabb ékessége, a barokk stílusú nympheum a Neptun kúttal.

Arborétum, Trsteno, Fotó: Zoran Jelača

Horvátország – listánkon negyedik, de sokak szerint az első – gyöngyszeme, a Rab-sziget több érintetlen területtel is rendelkezik, amelyek között egyaránt találhatunk homokos, sőt sziklásabb partszakaszt is, éppen ezért nagyon változatos úti cél. A legnagyobb város és kikötő Rab, a szigeten pedig számos más idilli, öbölbeli település található: Lopar, Mundanije, Supetarska Draga, Kampor, Barbat és Banjol. Lopar közkedvelt strand a családosok körében, mivel az egyik leghosszabb homokos parttal rendelkezik.

Lopar, Rab sziget, Fotó: Aleksandar Gospić

Ha van olyan területe az országnak, amelyet kevesen ismernek, ám aki ismeri, annak a kedvence lesz, az Kornati, vagy Kornati szigetcsoport, mely Horvátország egyik leglenyűgözőbb természeti kincse, mely Dalmáciában az Adriai-tenger szívében szívében található. A sokak által csak a tenger legszebb labirintusának tartott helység az Adria legbelsőbb szigetcsoportja és a Kornati Nemzeti Parkon belül található. Ez a varázslatos szigetcsoport összesen mintegy 140 szigetből és sziklából áll, melyeket a kristálytiszta víz és a karsztformációk tesznek még különlegesebbé. A Kornati szigetei sziklás partvonalaik és buja növényzet nélküli tájuk révén egyedülálló látványt nyújtanak. A park kivételes élővilága, melyben több mint 850 különböző növény- és állatfaj él, a tengeri madaraktól a ritka növényekig terjed. A Kornati Nemzeti Park ideális célpont a természetkedvelők és a vitorlázás szerelmesei számára egyaránt, akiket lenyűgöz a különleges táj és a nyugodt, kristálytiszta tenger.

Kornati Nemzeti Park, Fotó: Julien Duval

Kivételes tájrajzi értéke és a tengeri ökorendszer gazdag élővilágának hála a kornati tengerterület nagyobb részét 1980-ban nemzeti parkká nyilvánították.



Nincs miért halogatni, itt az idő, tervezzük meg utazásunkat még ma, és foglaljunk időpontot álmaink nyaralására!