A kultúráé lesz a főszerep június első hétvégéjén

Szülinapi program a Hungarian Art & Business-ben - Budapest

HAB szülinap. Fotó: Facebook / HAB

Szülinapi programmal várja az érdeklődőket az 1 éves Hungarian Art & Business (HAB) kortárs művészeti központ június 1-jén. A rendezvény programjai között habos tortaszobor készítése, kollográfia workshop, műterem-látogatás és tárlatvezetés is található. Az MBH Bank Művészeti Alapítvány támogatásával ugyanis egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a a kortárs művészeti központ, amely az évforduló alkalmából színes programsorozatot hirdet. A rendezvény ingyenes, az alkotóműhely programjára viszont regisztrálni kell. Az eseményről további információ ITT található.

Rippl-Rónai Fesztivál - Kaposvár



Könnyűzenei koncertekkel, vezetett sétákkal, élményfestéssel és utcatárlattal is várják a látogatókat a kaposvári Rippl-Rónapi Fesztiválon csütörtöktől négy napon át. A hazai fesztiválszezon egyik nyitóeseményének számító hagyományos rendezvényt idén is két részre bontották: a Kaposvár Aréna és a Körcsarnok ad otthont a belépőjeggyel látogatható könnyűzenei koncertek nagy részének és az elektronikus partynak, a Kossuth tér és környéke pedig az ingyenes programoknak. A kísérőprogramok között lesznek különböző tematikával megrendezett vezetett városi séták, élményfestés, utcatárlatot tartanak, mutatványosok lépnek fel, míg a festészet jegyében interaktív kémiaórát is tartanak. A rendezvényen kézművesek is kínálják portékáikat, lesz ételudvar, és a fesztivál ideje alatt várja látogatóit a Vaszary Képtár Rippl20 című kiállítása is. A programokról bővebb tájékoztatás ITT találhat.

Rosalia Borpiknik - Budapest

Rosalia Borpiknik a Városligetben. Fotó: Facebook / Rosalia Borpiknik



A csaknem negyven boros kiállító által kínált rosék, pezsgők és egyéb borok mellett street food és kézműves ennivalók, valamint számos program várja a közönséget a Rosalia Borpikniken május 31. és június 2. között a Városligetben. A fesztivál főszereplői a rosék, gyöngyözők, habzók és pezsgők, de a pincészetek szortimentjében mindenki megtalálja a neki szóló stílust a könnyű fehérboroktól a testes vörösekig. A gasztronómiai kínálat gerincét a street food irányzat adja, de a kínálatban lesz modern kisvendéglő újragondolt magyar specialitásokkal, kézműves desszert és prémium sajt is. A Rosalia színpad programját gyerekműsorok, különböző stílusban játszó DJ-k és egyéb fellépők színesítik, a Rosalia Lounge sátorban pedig a Le Troquet bár várja a belépésre jogosult vendégeket a borokkal croissant-nal, baguette-tel, játékokkal és francia borkóstolókkal. A belépés ismét ingyenes lesz, kóstolni azonban csak a helyszínen vagy elővételben is megvásárolható, Rosalia logós pohárban lehet majd. A fesztivál teljes programja ITT érhető el.

Irodalom éjszakája - Debrecen