Egyre népszerűbbek a rejtélyes utazások

A srprs.me pedig rejtélyes városlátogatások széles skáláját kínálja 240 fonttól (nagyjából 108 ezer forinttól) egy 3-5 napos utazáshoz Európába, az Egyesült Királyságból indulva.

Londonban a Journee már igyekszik jobban személyre szabni a meglepetést, ugyanis egyéni rejtélyes utazásokat kínál, ahol az ügyfelek igényeit egy kérdőív kitöltésével mérik fel. Mindent megkérdeznek, attól kezdve, hogy a szabadban szeretünk e jobban tartózkodni, vagy hogy milyen látnivalókat részesítünk előnyben, és azt is, hogy kinél hol húzódik az a vörös vonal, amit a cégnek nem kellene átlépnie a programok összeállítása során. Akár egész országokat is kizárhatunk, mint lehetséges úti cél. Ezután megtalálják az utas számára legkedvezőbb ismeretlen úti célt, lefoglalják a repülőjegyet és szállást, és még javaslatokat is tesznek az ügyben, hogy az érdeklődési körünknek megfelelően milyen látnivalókat érdemes megnéznünk.

Az alapítók azért hozták létre, mert ők maguk is csalódottak voltak, amikor látták, hogy az emberek ugyanarra a célpontra mennek, ugyanazt csinálják, ezért hiányzik az utazás igazi csodája

– magyarázta Anna Clark, a Journee munkatársa. A kereslet olyan hatalmas volt, hogy a Journee az Egyesült Királyságon túl 2023 végén már az Egyesült Államokban is elindította a rejtélyes utazási lehetőségeket, összesen négy amerikai repülőtérről indított járatokat.

A rejtélyes utak iránti hatalmas érdeklődés arról is árulkodik, hogy mennyire összetett és bonyolult ma már egy utazást megszervezni, mikor a lehetőségek tárházával állunk szemben.

A Skift szerint ugyanis egy átlagos utazó legalább 141 weboldalt néz át az utazás előtt, mielőtt a végső verzió mellett döntene.

Ennek fényében ugyanis, ami korábban szabad választásnak tűnt, most egy végtelen labirintusnak tűnik, olyannak amely mindig újabb és jobb lehetőségeket kínál, elkerülve azt, hogy teljesen elégedettek legyünk a saját választásunkkal. Az információs túlterheltségnek ezen a területen is vannak árnyoldalai.