Repülős utazás: stewardessek hasznos kulisszatitkai, amit mindenkinek érdemes tudnia

A repülés sokak számára mind a mai napig nem tartozik a hétköznapi utazási szokások közé, annak ellenére sem, hogy az első polgári repülőjárat felszállása óta jócskán levitték a repülőjegyek árait. Ezért előfordulhat, hogy már csak közvetlenül a felszállás előtt, vagy a levegőben szembesülünk olyan problémákkal, amik könnyedén elháríthatóak lettek volna, ha ismerjük a repülési etikettet, és a legfontosabb kulisszatitkokat. Nos, jó hírünk van, mert a repülős utazás élvezetesebbé tétele érdekében már több profi stewardess is osztott meg ilyen hasznos tudnivalókat. Mi összegyűjtöttük, hogy melyek ezek a legfontosabb repülési tanácsok, és most ebben a cikkben összefoglaltuk olvasóink számára.

Repülős utazás: az Emirates személyzete

Fotó: Emirates

A repülős utazás előkészületei

Egy floridai légiutas kísérő az egyik közösségi platformon osztotta meg követendő tanácsait arról, hogyan érdemes eljárni még a repülőgépre történő felszállás előtt. Szerinte, ha nincs közvetlen járat a célállomásra, akkor

fontos legalább két órát hagyni az átszállások között,

hiszen a repülőgépek nagyon ki vannak téve az időjárási viszonyoknak, de egyéb tényezők miatt is előfordulhatnak késések. Figyeljünk arra, hogy a legtöbb utazási iroda olyan járatokat ajánl, ahol az átszállási idő csupán csak 30 perc. Érdemes továbbá az okostelefonunkra letölteni annak a légitársaságnak az applikációját, amivel éppen utazunk, mert egy ilyen alkalmazás nemcsak a belépőkártyáinkat tudja tárolni, de még a csomagjainkat is nyomon tudjuk követni, így hamar értesülni tudunk róla, ha esetleg az egyik bőröndünk az út közben elveszne. A légitársaságok applikációin keresztül megtudhatjuk, hogy késnek-e a járatok és azt is látjuk a mobilunkon keresztül, hogy melyik kapunk kell majd beszállnunk.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Kézipoggyász kisokos

A repülős utazás során a csomag a legbonyolultabb témakör, ami akár még a jegynél is többe kerülhet, ha az utazó nem elég tájékozott. Ahány légitársaság, annyiféle szabály létezik a feladott bőröndök árára, de még ennél is komplikáltabb a fedélzetre felvihető kézipoggyász esete. A kabinbőröndnél ugyanis szinte minden légitársaság más méretezést szabott, és azt is nagyon szigorúan ellenőrzik, hogy mi a feladott poggyász tartalma. A három, Magyarországról is induló diszkont légitársaságnál jelenleg az alábbi méretkorlátok érvényesek a fedélzetre felvihető poggyászok esetén:

A Wizz Airnél egy kézipoggyász mindenkinek ingyen felvihető, ennek maximális mérete: 40x30x20 cm, 10 kg, és az ülés alatt helyezhető el. Egy másik, nagyobb kézipoggyász – ez az úgynevezett „fedélzeti poggyász" (kerékkel vagy anélkül) –, csak WIZZ Priority hozzáadása esetén jár, ennek maximális mérete 55x40x23 cm, 10 kg.

A Ryanairnél minden viteldíj tartalmaz egy kisméretű kézipoggyászt, amelyet fel lehet vinni a fedélzetre (40x20x25cm), ennek el kell férnie az ülés alatt. Egy további 10 kg-os (55x40x20 cm-es) poggyász is felvihető, ha az utas elsőbbségi szolgáltatást vásárol.

Az EasyJetnél egy kisméretű kézipoggyászt (max. 45x36x20 cm, 15 kg) mindenki ingyen felvihet a fedélzetre, ez az ülés alatt helyezhető el. A nagy méretű kézipoggyász (max. 56x45x25 cm, 15 kg) külön díjért vihető fel, ami elsőbbségi beszállást is tartalmaz.

Ahogy már fentebb céloztunk rá az sem mindegy, hogy mi a feladott poggyász tartalma, hiszen rengeteg dolog szerepel a tiltólistán, ezekről összefoglalóan IDE KATTINTVA tájékozódhat. Röviden összefoglalva ilyen tiltott tárgyak: