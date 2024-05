Így akarják becsalogatni a turistákat Caracas nyomornegyedébe - képek

San Agustín egy dombokon elhelyezkedő szegénynegyed Caracasban. Korábban a bűnözésről volt ismert, és sok caracasi lakos kerülte el ezt a helyet az erőszak és a rossz közbiztonság miatt. Egy városfejlesztési terv alapján azonban a városrészt egy felvonóval is összekötötték a központtal, ezzel is segítve az integrálódását. Most könnyen megközelíthető a Parque Centralról – a város alsó részén található állomásról – a caracasi metróba integrált felvonórendszerrel.

Mindez azonban nem lett volna elég ahhoz, hogy a rossz hírű városrészt feltegyék a turisták térképére is. A helyi civilek kezdeményezésére igyekeznek bemutatni San Agustín kulturális arcát is.

Művészeket kértek fel arra, hogy fessék be az épületek falait, így az ottani utcákon sétálva meghökkentő falfestményekkel lehet találkozni.

A negyedbe most túrákat szerveznek a turistáknak, akik jönnek is szép számmal. Az ötórás túrákra a felvonón érkeznek a turistacsoportok, ahol megismerkednek a hely történetével, ellátogatnak Caracas panorámás kilátóiba, és nem utolsósorban megnézik a falfestményekkel ellátott utcákat és tereket. A látogatók emellett helyi együttesek élő koncertjein vehetnek részt, és a helyi gasztronómia megismerése is a túra része. Kipróbálhatják a helyi italokat. És megkóstolhatnak olyan hagyományos édességet is, mint a cafunga.

Kattintson az alábbi képre, és nézze meg San Augustín falfestményeit!