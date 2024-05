Közelről megismerkedni a világ leghíresebb festményeivel és szobraival egy dolog - na de aludni közöttük? Elég merész ötlet, az Airbnb-n azonban ez is lehetséges, ahogy az is, hogy a meséből ismert Fel! lufis házában töltsünk el néhány napot. A szállásfoglalási platform egy vadonatúj „Ikonok” nevű kategóriát mutatott be, amely a világ legkiemelkedőbb helyszínein való szállásokat kínál, rengeteg élménnyel. Az első 11 helyszínt nem rég jelentették be, nem véletlen hogy nagy érdeklődésre számítanak, ugyanis közülük sok már be is telt, de olyan is van, ami csak októbertől foglalható. Így aki ennyire különleges szállásra vágyik, érdemes mielőbb foglalnia.

A Fel! ikonikus házát ezúttal nem a léggömbök, hanem egy daru tartja.

Fotó: Northfoto / JLPPA / Bestimage/ODDSHOT

"Az ikonok olyan világokba kalauzolnak el, amelyek eddig csak a képzeletekben léteztek" – mondta Brian Chesky, az Airbnb társalapítója és vezérigazgatója.

Ahogy az élet egyre inkább digitálissá válik, arra összpontosítunk, hogy még több varázslatot vigyünk be a való világba. Az Ikonok segítségével a legkülönlegesebb élményeket hoztuk létre a Földön.

A kultúrát kedvelőknek talán az egyik legizgalmasabb szállás, a május 21-től elérhető párizsi Musée d'Orsay. A francia főváros egyik legcsodálatosabb művészeti galériájáról van szó, amely ismert impresszionista és posztimpresszionista gyűjteményeiről és káprázatos építészetéről is.

Mathieu Lehanneur, az idei olimpiai fáklyát alkotó elismert tervező a házigazdája az ikonikus óraszobának, amely egy meglehetősen fényűző hálószobává alakult át. Ha ez még nem lenne elég, a múzeum gyönyörű teraszáról fantasztikus kilátás nyílik a Szajnára, így akár onnan is élvezhetjük a párizsi olimpiai játékok megnyitó ünnepségét (július 26-án). Mindezek mellett egy ínyenc vacsora előtt privát körbevezetés is jár a múzeum impresszionista gyűjteményébe – részletezte a TimeOut.

A szemfüles amerikaik eddig megszállhattak akár Prince Purple Rain Házában is Minneapolisban, vagy egy X-Men témájú kastélyban a New York állambeli Westchesterben.

Azonban az európaiak sem búsulhatnak, az autók szerelmeseinek ugyanis egy életre szóló élmény lehet megszállni az olaszországi Ferrari Múzeumban. Az ajánlat tartalmaz egy VIP-jegyet is Emilia-Romagnában egy forma1-es nagydíjra, valamint Marc Gené volt Forma-1-es pilótával is autózhatunk, illetve ehetünk Cavallinóban is, ahol maga Enzo Ferrari is vacsorázott.