A tériszonyosok jobb, ha elkerülik - átadták Európa legmagasabb függőhídját

Umbria, Olaszország zöld szíve kevésbé kedvelt régió a turisták körében, ám annál gyönyörűbb. A zöld dombokkal és hegyekkel rendelkező vidéken két csodaszép falut Sellanót és Montesantót köti össze az új gyalogos híd, amely 175 méter magasban egy szakadék felett ringatózik. A térség egyre inkább elnéptelenedik, sokan elvándorolnak a kis falvakból, azonban a híd átadását követően a világraszóló látványosság miatt abban reménykednek, hogy egyre több turista vagy akár korábban itt élő tér majd vissza a vidékre.

Nagy bátorság kell, hogy a hídra merészkedjünk. Fotó: Buffy1982 / Shutterstock/Buffy1982

A függőhíd a Vigi folyó völgye felett helyezkedik el és ha azt hinnénk, hogy félelmünkben gyorsan átszaladhatunk rajta, akkor nagyot tévedünk, ugyanis 68 méter szintkülönbséget kell leküzdenünk az út során, ami azt jelenti, hogy nagyjából 30-40 percbe is beletelik, hogy áthaladjunk rajta.

A félelemérzetet csak tovább erősíti, hogy a hídon úgynevezett megszakított járófelület van, ami azt jelenti, hogy a fémből készült lécek között teljesen lelátni a szakadékba. Valós aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis több biztonsági intézkedés is érvényben van a hídon. Az függőhídon való átkelés regisztrációhoz kötött és fizetős, a kirándulóknak pedig hevedert és megfelelő cipőt is viselniük kell – a papucsot mindenképpen érdemes kerülni –, és legalább 120 cm magasnak kell lenni, hogy átmehessünk rajta.

Európa legmagasabb gyalogos függőhídja. Fotó: Buffy1982 / Shutterstock/Buffy1982

Kelet-Umbria újjáéledése már jó pár éve tart, ugyanis 2016-ban egy földrengéssorozat rázta meg a régiót, amelynek során több százan sérültek vagy haltak meg. Sellano Attilio Gubbiotti polgármestere a Corriere della Serának azt mondta , hogy a cél a terület újjáélesztése és az elnéptelenedés megakadályozása”