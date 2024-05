Több tízmillió forintos állásokat kínálnak egy skót szigeten

A Skócia nyugati partjainál fekvő Lewis és Harris szigetei alkotják a Külső-Hebridák fő szigeteit, ahol gyönyörű környezettel, egyedülálló kelta kultúrával és lenyűgöző történelemmel ismerkedhetnek meg az odaérkezők. Az itteni vad hegyek, a végtelen fehér strandok, a zord partok és a holdbéli tájak pedig mindenkit lenyűgöznek.

Az NHS Scotland nemrég a maga nemében valódi ritkaságnak számító állásajánlatokat tett közzé.

Jelenleg összesen hat darab állás vár betöltésre Lewis sziget "fővárosában" Stornoway-ben.

Érdeklődőket várnak az alábbi pozíciókra:

háztartási asszisztens

klinikai szakgyógyszerész

vezető beszerzési tisztviselő

mosodai asszisztens

aneszteziológiai ápoló

endoszkópiai csoportvezető ápoló

A különféle állásokra a fizetések 23.362 és 25.368 font között mozognak a háztartási asszisztens és a mosodai asszisztens munkakörök esetében, míg

a klinikai gyógyszerész szakasszisztens akár 53.789 fontot is kereshet,

de hangsúlyozzák, hogy a bérek a későbbiekben még emelkedhetnek is. Sőt, az összes állás mellé még évi 1.279 font "távoli sziget juttatás" is jár.

Stornoway, Lewis sziget legnagyobb városa

Fotó: Wikipedia

Ezek a munkakörök tökéletesek lehetnek mindazok számára, akik szeretnének elszakadni a modern élet zajától, és szívesebben élnének egy nyugodtabb, csendesebb szigeten. Stornowayben rengeteg látnivaló és kikapcsolódási lehetőség kínálkozik, a művészeti galériáktól kezdve a pubokig és éttermekig, miközben mégis nagyon távol van a pörgös, és zajos belvárosi élettől, és nyüzsgéstől.

A két sziget azok számára is bőven kínál látnivalókat, akik csak nyaralni jönnének ide: ugyanis több lenyűgöző strand és tengerpart is található itt. Ezek közé tartozik a lélegzetelállító Luskentyre Sands, amelyet a Time Out nemrég Skócia "legszebb" strandjának választott.

Az NHS Scotland egyébként más különleges helyeken is kínál állást a költözni és dolgozni vágyóknak, keresnek például közösségi pszichiátriai ápolót a Benbecula szigetén található Balivanich faluba. A munkakör betöltése évi 46.100 fontos fizetéssel, és 1.279 font "távoli sziget juttatás"-sal jár együtt. Balivanich Benbecula és a közeli North Uist és South Uist szigetek kvázi fővárosának tekinthető, ahol posta, kórház, általános iskola, valamint számos üzlet és kávézó is található. A Lewis és Harris szigetekhez hasonlóan Benbecula is olyan lenyűgöző strandokkal van megáldva, mint például a Balivanich Beach, amely tökéletes helynek tűnik a munka utáni kikapcsolódásra.