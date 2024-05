Továbbra is rejtély a törpék titkos szigete

A „Gnome Island” egy titokzatos sziget Skóciában, amelyet kerti törpék borítanak, de senki sem tudja, hogyan és miért. A gnómok Swallow Craigben laknak, egy sziklában, közvetlenül az Inchcolm-sziget mellett Firth of Forthban, ahol először 2010-ben láttak törpéket – számolt be a Daily Star.

Mivel a gnómok száma folyamatosan növekszik, így a sziget az "Inchgnome Island" becenevet kapta.

Scott Aston, a Maid of the Forth kapitánya naponta akár 100 turistát is szállít a szigetre. Azt mondja, a látogatókat mindig szórakoztatja a látvány.

"Egy történet szerint ezek a gnómok a sötétség leple alatt megszöktek egy kertészeti központból – mondta. „Szabadságra mentek, és átszöktek Inchgnome-ba, ahol saját kolóniát alapítottak – mesélte a férfi a helyi legendát.

Egy másik verzió szerint a törpék hajótörést szenvedtek, és azóta a szigeten rekedtek, immár 14 éve.

Állandóan azt halljuk, hogy az emberek a hajón megkérdezik: Ez egy gnóm? aztán meglátják a táblát, amelyen az áll, hogy Inchgnome, és nevetni kezdenek.

Scott 18 éve szervez városnéző körutakat Forth-on, húsvéttól októberig napi rendszerességgel. Az évek során megfigyelte a gnómpopuláció rejtélyes növekedését minden télen, de bevallja, fogalma sincs, hogyan.

Senki sem tudja, hogyan kerültek oda, és senki sem tudja, miért vannak ott, de úgy tűnik, minden télen elszaporodnak!

– mondta.