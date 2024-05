Nem fogja kitalálni, hol van ez a vakítóan fehér homokos strand - képek

A Traigh Mheilein strand Skócia északi részén található a Külső-Hebridákon, Lewis and Harris szigetén. A vakítóan fehér homok és a türkizkék víz alapján akár a Karib-tengeren vagy a Maldív-szigeteken is lehetne, itt azonban nincsenek pálmafák, és persze a víz is jóval hidegebb.

Ahhoz, hogy valaki eljusson a Traigh Mheilein Beachre, először is el kell jutnia a Lewis and Harris szigetre. Ez már önmagában is egy kisebb kihívás, tekintve, hogy Skócia északnyugati szélén, a Külső-Hebridákon található. A következő lépés autóval eljutni egy apró faluba, Huisinisbe. Némi gondot okozhat, hogy a felvidéki szarvasmarhák néha elállják az utat, cserébe viszont már ekkor némi bepillantást nyerhet a látogató a környék szép strandjaira. Huisinis maga is büszkélkedhet egy stranddal, ráadásul egy új látogatói épület áll a vendégek rendelkezésére, kilátóval és vécével, valamint piknikhez használható belső és külső asztalokkal, a közelben vidrákat és fókákat is láthatunk. Az igaz csoda megtalálásához azonban gyalogtúrát kell tenni onnan. A Huisinis strand felett jobbra van egy ösvény, ez egy mólóhoz vezet, amely Scarp szigetére néz. Ha jobbra néz, egy gyalogutat fog látni, amely felfelé fut egy falban lévő kapun át. Ezt érdemes megtenni, és egy kis hídon felkapaszkodva felmászhatunk egy tóhoz, melynek bal oldalán található a csodálatos Traigh Mheilein strand, amely a Hebridák egyik abszolút gyöngyszeme. Kattintson az alábbi képre, és nézze meg galériánkat az elképesztő skóciai strandról!

A sétához vezető link itt található. A túra magasabb pontjain meg lehet nézni a St Kildát nyugatra – ezek a szigetek nagyon jellegzetes formájúak, és 40 mérföldre fekszenek a tengerparttól. St Kilda szomorú múltra tekint vissza, hiszen évezredek óta lakott volt, mielőtt 1930-ban kiürült. A viktoriánus utazóhajók által behurcolt betegség hatalmas csecsemőhalandóságot okozott, és az ottani életmódot is megváltoztatta. Hatalmas madárkolóniák lakják, és tiszta vize miatt sok búvár is felkeresi manapság. A Hebridák kiterjedt, változatos szigetcsoport Skócia partjaitól nyugatra. Geológiailag a Brit-szigetek legősibb kőzeteiből áll; a prekambriumi átalakult kőzetek között harmadidőszaki magmatitok fordulnak elő. A szigetek két nagy csoportja a Belső- és a szárazföldtől távolibb Külső-Hebridáké. Ezeket északon a Minch, délen a Hebrida-tenger, a kettő között a Kis-Minch választja el. A Hebridákat néha Nyugati-szigetek (Western Isles) néven is említik; ez a név szűkebb értelemben csak a Külső-Hebridákat illeti meg.