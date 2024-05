Velence turizmusának szabályozása: kijátszás, zűrzavar és tiltakozás

Április 25-én Velence belépődíjat vezetett be azoknak, akik csak néhány órát töltenek a városban, és nem maradnak ott egy éjszakára sem. A díjfizetés próbaidőszaka májusban, júniusban és júliusban 29 napot fed le, beleértve a hétvégéket és a munkaszüneti napokat is. Velence turizmusának szabályozása azonban számos kérdést felvet.

Velence turizmusának szabályozása sok vitát váltott ki

Fotó: SOEREN STACHE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance

Az intézkedést azért vezették be, hogy csökkentsék a csak egy napot tartózkodó látogatók számát. A díj támogatói azt mondják, hogy ők kevesebb gazdasági hasznot hoznak a városnak, mint az éjszakára is maradó turisták, és olyan problémákat okoznak, mint a túlzsúfoltság.

Sok velencei lakos azonban nem ért egyet a belépőjeggyel, mivel az nem hatékony a látogatók számának szabályozásában. Többen bírálják azért is a városi tanácsot, amiért figyelmen kívül hagyta az olyan kritikus kérdéseket, mint például a lakhatás.

Velence turizmusának szabályozása – az első napok tapasztalatai

Lássuk, milyen hatással volt a díj egy hónappal a bevezetése után. Az egyik legfontosabb félreértés az volt, hogy bár azok a látogatók, akik éjszakára szállást foglaltak Velencében, mentesülnek az egynapos díj alól, mégis regisztrálniuk kell jelenlétüket a foglalási platformon. Más látogatók szerint nehezen lehet navigálni a webhelyen, a jegyvásárlás pedig hosszadalmas folyamat.

A felügyelők a helyszínen ellenőrizték, hogy a turisták letöltötték-e QR-kódjukat, és végigvezették őket az eljáráson, ha nem. A kritikusok szerint azonban nem praktikus, hogy a diákoknak és az ingázóknak QR-kódot kell szerezniük, noha nem kell fizetniük. A helyi lakosok szerint a díj bevezetése nem lesz érdemi hatással a látogatók számának csökkentésére, és elkerüli az olyan alapvető problémák kezelését, mint a lakhatási válság.

Velencét még mindig sok turista meg akarja nézni

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Stefano Nicoli/NurPhoto

Massimo Cacciari volt velencei polgármester „abszurdnak” nevezte a díjat, és azt mondta a turistáknak, hogy ne fizessenek, mondván, hogy az ellenkezik a mozgás szabadságával.

Ennyit keres Velence az új idegenforgalmi adóból

A belépési díj jelenleg 5 euró, és a napi látogatókra vonatkozik, kivéve a Veneto régió lakosait, a diákokat és a 14 év alatti gyermekeket. A vizitdíj első 11 napjában – április 25-től május 5-ig – az intézkedés a következő eredményt hozta:

195 000 jegyet adtak el

977 430 euró bevétel keletkezett.

Az összeg nagymértékben meghaladta a várakozásokat, de még mindig kevesebb, mint az online foglalási rendszer, a tájékoztató kampányok és a jegyellenőrzés költségei, amelyek a Corriere della Sera olasz lap szerint 3 millió eurót tesznek ki.

A próbaidőszak után a díj napi 10 euróra emelkedhet. 300 euróig terjedő bírság is jár azoknak, akik jegy nélkül próbálnak meg egynapos látogatást tenni a városban.

A kísérleti projekt eddig nem csökkentette a turisták számát. Az egyik velencei városi tanács kudarcnak nevezte az intézkedést. "Az intézkedés csúnyán kudarcot vallott, mert a számok számítanak, és azok azt mondják, hogy a jegy semmilyen módon nem csökkentette a turisták beáramlását, vagy hogy eltántorította volna az érkezőket, ehelyett az érkezők még többen is vannak a korábbi évekhez képest" - mondta Giovanni Andrea Martini, az All The City Together városi tanácsi csoport egy sajtótájékoztatóján. 2024. május 19-én 70 ezren érkeztek, míg tavaly június 2-án, Olaszország nemzeti ünnepén mindössze 65 ezret regisztráltak.

Ma a város bezárt egy olyan vezetés politikai akarata miatt, amely ezzel az intézkedéssel pénzt hozott ugyan, de nem mentette meg a város lelkét

- tette hozzá Martini. "Velence lepusztult, mert elhagyták, vagy csupán pénztermelésre használták."

Hogyan kerüljük el Velence új belépési díját?

Egyes híroldalakon olyan cikkek jelentek meg, amelyek elmagyarázzák, hogyan kerülhetik el a látogatók az új belépődíj megfizetését. A The Guardian brit lap megjegyzi, hogy a velencei labdarúgócsapat szurkolói anélkül látogathatják a város mérkőzéseit, hogy ki kellene köhögniük az 5 eurót.

A belépőjegyet ellenző lakosok egy másik módot emeltek ki a díj megkerülésére.

Mentesülnek a díj alól azok a látogatók, akiket a városlakók hívnak meg Velencébe, akik kóddal látják el őket. Egyes aktivisták állítólag nem hivatalos weboldalt hoztak létre, hogy megkönnyítsék a baráti kódok megosztását az egynapos túrázókkal.