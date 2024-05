A zanzibári Pemba-szigeten található Manta Resort-ban van egy úszó lakosztály, amelynek 360 fokos kilátása van az óceánra. A tetején pedig egy napozóterasz is van. A szálloda szolgáltatásai közé tartozik a sznokelezés, a csónakázás és a búvárkodás is.

Azonban nem ez a hotel találta fel ezt az élményt, hiszen van víz alatti hotelszoba a Maldív-szigeteken, a Dubaj-ban lévő Atlantiszban pedig a padlótól a plafonig érő akvárium falú lakosztályok vannak, és szintén itt épül a Hydropolisz víziváros is.

Zanzibár, Pemba sziget

Fotó: Shutterstock/SebastianGorzow / Shutterstock/SebastianGorzow

A Pempa sziget melletti Manta Resort vízen lebegő kunyhója azonban minden szempontból romantikusabb és emberközelibb, mint a dubaji konkurensei.

A Manta Resort egyetlen vízalatti szobája a sziget partjaitól 50-100 méterre lebeg a vízen

de biztonságosan ki van kötve, így nem kell senkinek attól tartania, hogy reggel arra ébredt, hogy elúszott, vagy szomáliai kalózok foglya lett. A luxuskunyhó nappalija és fürdőszobája, és a napozóterasza is a víz felszinén található, a körben teljesen üvegezett hálószoba az Indiai-óceán felszíne alatt 4 méter mélyen lebeg. Így amikor a vendég éjszaka a kényelmes ágyban nyugovóra tér fantasztikus 3D moziélményben lehet része: a kristálytiszta vízben korallzátonyok között ráják, bohóchalak, tintahalak teknősök és egyéb halfajták úszkálnak.

Az életreszóló élményt azonban természetesen jócskán megfizettetik a vendégekkel: a luxuslakosztályért 1 éjszakára két főnek 1.500 dollár (körülbelül 330.000 forint). A Manta Resort gondolt a klausztrofóbiásokra is, így nem kell mindenáron víz alatt aludni annak, aki nem szeretne. Vannak tágas villái is a trópusi kertek között, sőt a tengerparton is. A Manta Resort a Pemba-sziget északi csücskén található, így távol van Zanzibár nagyobb negyedeinek zajától és nyüzsgésétől.

Zanzibárt egyébként a fehér strandjai, pezsgő bárjai és klubjai miatt a második Mallorcának is elkeresztelték már. Zanzibár Tanzániához tartozó szigetcsoport Afrika keleti partjainál, székhelye és legnagyobb városa Zanzibár.