A dohánytermesztés szolgálatába állt a világ egyik legkorszerűbb magyar kastélya

A gróf telepített a birtok nyugati részére egy új falut is azért, hogy ott termesszék a dohányt. Így született meg 1814-ben Újkígyós, a másik település neve pedig Ókígyós lett, amely 1950 óta a Szabadkígyós nevet viseli.

Újra régi pompájában ragyog a kastély

2018-ban több mint 3 milliárd forintos támogatással elkezdődött a kastély felújítása, amely 2022-ben ért véget.

Ennek során megvalósult a főépület teljes külső felújítása és restaurálása, elkészült a pinceszint talajnedvesség elleni szigetelése, valamint a tetőszerkezet komplett cseréje és sor került az épület tartószerkezeti megerősítésére is.

A műemlék épületben megtörtént az új gépészeti és elektromos rendszerek kiépítése is. Ehhez pedig kiépítették a telken belüli közműhálózatot is.

A kastélyt körülölelő több hektáros park is megújult, kihelyezésre kerültek új padok, kerékpártárolók és játszótéri elemek, megtörtént a szökőkút felújítása, amely modern fényelemekkel és vízjátékkal is gazdagodott. A kastély látogatása mellett érdemes a parkra is időt szánni, ugyanis az 1870-es években kialakított angol parkban találhatunk egy tavat és egy a gyerekek számára kialakított jásztóteret is. A park ingyenesen látogatható.