A babaarcú, kerek fenekű modellt gúnyolta mindenki Disneyland-ben

A 27 éves modellként dolgozó Panamában élő Gracie Bon arra számított, hogy egy varázslatos napot tölthet el kistetvéreivel az egyik Disneylandben. Napja azonban végül kínkeservesre sikeredett, mivel bámulások és kuncogások célpontjává vált feltűnően kerekded alakja miatt.

A testpozitív hozzáállásáról ismert bombázó az egész kirándulása alatt megszégyenítve érezte magát, mert tömegek fényképezték a hátsóját, és folyamatosan kinevették őt,

miközben ő egyszerűen csak próbálta élvezni a híres szórakoztatóközpont által nyújtott látványosságokat. A lány az Instagram felületén egy videón osztotta meg a kínos és szenvedéssel teli élményeit a 6,4 millió követőjével, akiket a tapasztaltak után arra kérte, hogy legyenek mindenkivel tisztelettudóak és kedvesek. A felvétel Gracie egész napját megörökítette, kiemelve a nemkívánatos bámészkodóinak nevetését és mutogatását.

Gracie Bon modell

Fotó: @graciebon/instagram

A videó fölé Gracie egy erőteljes üzenetet írt: "Itt az ideje, hogy abbahagyjuk mások testszégyenítését. Ma Disneylandben voltam, jól akartam érezni magam a testvéreimmel, de a napunkat tönkretették azok az emberek, akik a testméreteimen gúnyolódtak. Ebben az egészben az a legrosszabb, hogy a gyerekek ezt eltanulják a szüleiktől, akik aztán szintén így fognak viselkedni. Tudom, sokan azt gondolják, hogy az én hibám ahogy kinézek, de szó szerint ezt adta nekem Isten, ezért el kell fogadnom magam, így ahogy vagyok. Rengeteg olyan ember van, aki valamilyen betegségnek köszönhetően néznek ki másképp, mint az elfogadott norma, ezért aztán nem szabadna senkit sem a külseje miatt elítélni, vagy megszégyeníteni."

Gracie a fentiekhez még azt is hozzáfűzte, hogy ő soha nem ítélkezne senki felett a teste miatt, számára ugyanis nagyon fontos az emberek tisztelete. Posztja tömegek tetszését nyerte el, eddig már mintegy százezren lájkolták is, és rengeteg bátorító üzenetet is kapott.

Egy hozzászóló azzal nyugtatta meg Gracie-t, hogy ő úgy gyönyörű, ahogy Isten megteremtette, az őt gúnyolók pedig csak irigykednek rá.

A modell különleges alakja azonban egyesekben kérdéseket is felvetett arról, hogy esetleg plasztikai műtétnek, brazil fenékbeültetésnek köszönhető-e a hatalmas popsija. A műtéti pletykákkal kapcsolatban Grace még januárban azt állította, hogy soha nem esett át semmiféle arcplasztikai műtéten.