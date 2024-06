A repülőn, az utasok előtt kezdett csoportszexbe 5 ember

A DailyStar számolt be arról, hogy Ryanair Liverpoolból Tenerifébe tartó járatáról két hete szombaton a leszállás után öt utast, három férfit és két nőt a rendőrök kísértek le a gépről.

A repülőn utazó többi turista elmondta, hogy a problémák akkor kezdődtek, mikor a három brit férfi felszállás után kinyitott egy üveg bort, amit a vámmentes zónában vettek, mielőtt felszálltak volna a gépre. Ezután a férfiak hamar részegre itták magukat, majd beszélgetni kezdtek az előttük ülő két nővel, akiket megkínáltak a borral.

Ekkor az egyik stewardess felszólította őket, hogy hagyják abba az italozást és üljenek a helyükre, mivel a részeg utasok az ülések között tántorogtak.

Ezután a pilóta is figyelmeztette őket, ha nem viselkednek akkor a gépnek kényszerleszállást kell végrehajtania, Lisszabonban. A kapitány felszólítása után a csoport leült, de a nők nem a saját helyükre, hanem a férfiak mellé ültek vissza.

A kép ilusztráció!

Fotó: LightRocket via Getty Images/Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images/Nicolò Campo

Néhány utas arról is beszámolt, hogy miután egymás mellé ült a részeg csoport fogdosni kezdték egymást és szexeltek a repülőn, miközben annak a fedélzetén rengeteg kisgyerek utazott.

Végül kényszerleszállást nem kellett végrehajtani, azonban, mikor a repülőgép leszállt Tenerife-szigetén a pilóta hívta a rendőrséget, akik a részeg turistákat lekísérték a gépről. A rendőrök letartóztatták az öt utast és elmondták nekik, hogy nem léphetnek be a szigetre, valamint a Ryanair járataival nem utazhatnak vissza az Egyesült Királyságba.

Bár nem ismerjük a végeredményt, általában ebben a helyzetben nem léphetnek be a szigetre, és vissza kell térniük az Egyesült Királyságba,a saját költségükön. Ebben a helyzetben mindannyian azt akarjuk, hogy a hazamenjenek!

- mondta a botrányos út után a repülőgép pilótája.

Április végén az Easyjet Edinburghból Törökországba tartó járatán egy férfi üvöltözni kezdett a személyzettel és a rendőrökkel is. Az utas szombaton egy Edinburghból Törökországba tartó járaton okozott káoszt, amikor a gép éppen az antalyai repülőtéren ért földet. Megdöbbentő videót tettek közzé az ámokfutásról a közösségi médiában, amiben jól látszódott, hogy több utast is sokkolta a helyzet, sőt egy anyának a gyermekét is meg kellett nyugtatnia, a kicsi ugyanis nagyon megijedt, az üvöltöző, agresszív férfitól. – számolt be a Daily Star.