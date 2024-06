A világ legrövidebb vasútja: el se hinné, hogy milyen rövid

A vasúti közlekedés nagyon népszerű, mivel kényelmesen és gyorsan juthat el vonattal az ember az úti céljához. Számos különleges vasútvonal is létezik, van olyan, amely extrém magasban megy, van olyan, amely egy csatorna mélyén közlekedik és van olyan is, amely a világ legrövidebb vasútja címet érdemelte ki. Cikkünkben az utóbbi típust fogjuk bemutatni, abból is négy kiemelkedő vasútvonalat.

A világon számos olyan vasútvonal van, amely valamilyen szempontból kiemelkedőnek számít, azonban viszonylag kevés figyelem irányul azokra, amelyek a világ legrövidebb vasútja listán szerepelnek. Ezek a vonatok új szintre emelik az expressz utazás fogalmát. A világ legrövidebb vasútja: meglepő vonalak léteznek a világon

Fotó: pixabay.com A világ legrövidebb vasútja: mutatjuk a négy legrövidebbet The Angel's Flight – Amerikai Egyesült Államok A Los Angeles-i Bunker Hillben található, meglehetősen szép névvel rendelkező Angel's Flightot sokan a világ legrövidebb vasútjaként tartják számon, ugyanis a Hill Street és a Grand Avenue között mindössze 90,8 méteren közlekedik. A világ legrövidebb vasútja: The Angel's Flight

Fotó: Shutterstock A vonat 1901 és 1969 között egy másik szakaszon közlekedett és 1996-ban került oda, ahol most is jár. A különleges vasút Los Angeles egyik klasszikus nevezetessége és mindössze 1 dollárba kerül az út. Stourbridge Town line – Anglia Az angliai West Midlands erdeiben fekszik egy vasútvonal, amelyről azt állítják, hogy Európa legrövidebb vasúti mellékvonala. A Stourbridge Town vonal mindössze 1287 méter hosszú és csak két megállója van, a Stourbridge Town és a Stourbridge Junction. A vasútvonal 1879 óta folyamatosan használatban van és környék egyik kedvence. A világ legrövidebb vasútja: Stourbridge Town line

Fotó: forrás: wikipedia - Spsmiler Vatican Railway – Vatikán A Róma szívében található Vatikán sok szempont különleges, itt található a pápai rezidencia, ez a katolicizmus otthona, így évente több millió látogatót vonz a világ minden tájáról. Felmerülhet a kérdés, hogy a mindössze 44 hektárnyi területű államnak, amelynek a lakossága még az ezer főt sem éri el, miért van egyáltalán szüksége vasútra. Azonban az 1934-es megnyitása óta folyamatosan használják és főként tehervonatok közlekednek rajta. A mini vasútvonalat a világ legrövidebb nemzeti vasútjának tartják, és csak egy megállója van, a Vatikánváros. A világ legrövidebb vasútja: Vatican Railway

Fotó: AFP Princeton Branch vagy Dinky – Amerikai Egyesült Államok A Princeton Northwest Junctiontől a Princeton Egyetemig tartó, mindössze 4,3 km hosszú. Az egyetem diákjai által Dinky-nek becézett vonalat még 1865-ben nyitották meg, és még George Fitzgerald This Side of Paradise című regényében is szerepelt. A Dinky a princetoni diákok nagy kedvence, és ez volt az a vasútvonal, amelyen 1963-ban a Nagy Dinky-rablás történt. Az ártalmatlan incidens során négy férfi egy kabrióval parkolt le a Dinky vágányán, majd egy vaktöltényekkel töltött 38-as pisztollyal felmentek a vonatra, hogy négy diáklányt elraboljanak, ami diákcsínynek szántak. Ezután a diáklányokat lóháton elvitték, majd a városba lovagoltak velük, és sértetlenül elengedték őket.

