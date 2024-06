Titkos vízesés és kísértetház is várja a látogatókat ebben a mágikus faluban

Rengeteg gyönyörű falu található az angol vidéken, amelyek gyakran a turisztikai célpontokon kívül esnek. Ha azonban egy kis eső és a hideg nem ijeszti el, akkor érdemes Lancashire-be ellátogatnia - ajánlotta a Mirror.

Sandy, a londoni utazási influenszer nemrégiben Lancashire-be látogatott el, ami komoly benyomást tett rá. Meglátogatta a lancashire-i Downhamet, egy „álmos” kisvárost, amelyről azt írja, hogy olyan mintha „megállt volna az idő", mivel nincsenek útjelző táblák vagy parabola antennák.

Számos misztikus helynek ad otthont, mint például a hátborzongató Pendle Szobor ösvény, a kísérteties Samlesbury Hall és a Harry Potter-szerű könyvesbolt, a Halewood and Sons"

- tette hozzá. "A másik érdekesség számunkra a titkos Hatchbrook-vízesés volt, amelyet valóban nem volt könnyű megtalálni."

Lancashire vidéke. Fotó: Unplash

Ami az ételeket és italokat illeti, Sandy a klasszikus kocsmákról, a helyi sörfőzdékről és a délutáni teáról áradozott. Ezután elindult a Banny's Fish and Chips -be – az Egyesült Királyságban ez volt egyik első ilyen étterem, és az ágyban élvezte a vacsorát.

Sok helyit megdöbbentett hogy erről a rejtett úti célről olvashat az interneten.

Sokan azt mondják, hogy Nagy-Britannia egyszerű, de őszintén szólva nagyon szép

- mondta egy kommentelő.

Egy másik is egyetértett ezzel:

Gyönyörű hely és sok jó látnivaló van.

Egy közelben lakó így fogalmazott: "Az tény, hogy 45 percre lakom tőle, de még soha nem voltam itt." Míg valaki csak annyit írt: "Hú, imádom."

Sandy azt javasolta, hogy a Mecure Dunkenhalgh Hotel and Spa szállodában szálljon meg Blackburnben, mivel innen csak egy rövid autóútra lesz az összes említett látnivaló. A négycsillagos szállodában éjszakánként 84,55 fonttól (nagyjából 48 ezer forinttól) már vannak szobák, de olcsóbb szállás is elérhető, mint például a The OYO Hotel Rafay - ami körülbelül 50 font éjszakánként (nagyjából 24 000 forint).