Fontos bejelentést tett a MÁV a balatoni éjszakákról

A balatoni Bagolyvonatoknak évtizedes múltja van, és ez idő alatt rengetegen vették igénybe az éjjeli járataikat, amelyeket folyamatosan fejlesztettek az évek során. Napjainkban ezekkel éjszakánként akár 5-7 ezren is utaznak rövidebb vagy akár hosszabb szakaszon. A sikerének, kedveltségének köszönhetően az elmúlt években a MÁV-START kiterjesztette a közlekedését az északi partra is, valamint a déli parton jelentős járatsűrítést hajtott végre. Elő- és utószezonban – az igényekhez igazodva – csak hétvégenként biztosítják az éjszakai eljutást a főváros és a magyar tenger között, a főszezonban viszont munkanapokon is igénybe vehetik az utasaink.

A járatok a déli parton végig, az északi parton a főváros és Balatonfüred között modern FLIRT motorvonatból állnak,

amelyek kamerázott és légkondicionált járművek, ezáltal szórakozás, alkoholfogyasztás esetén is biztonságosan, kényelmesen eljuthatnak utasaink a lakóhelyükhöz legközelebbi vasútállomásra.

Fotó: MÁV-csoport

A déli parton a Déli pályaudvar és Keszthely között a nyári időszakban minden nap kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok, melyek a part mentén minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A hétvégi időszakban, azaz csütörtökről péntekre, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka a

Bagolyvonatok sűrűbben, óránként közlekednek a part menti szakaszon, egyes vonatok esetén székesfehérvári átszállással.

Ám a Balaton Sound és a Strand Fesztivál idején még ehhez képest is sűrített menetrend szerint közlekednek.

Északi és a nyugati parton hétvégenként (péntekről szombatra, szombatról vasárnapra virradó éjszaka) a part mentén átlagosan kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok

Keszthely–Tapolca, Tapolca–Balatonfüred, és a Balatonfüred–Székesfehérvár viszonylatokon. Budapest és Balatonfüred között egy pár közvetlen Bagolyvonat is közlekedik.

A Bagolyvonatokkal általános díjszabás szerint lehet utazni, ezért helyjegyre sincs szükség, így az igénybe vételükhöz elegendőek az ország- és vármegyebérletek, ezek napijegy változatai (Vármegye24, Magyarország24), továbbá a Balaton24 és a Balaton Sound TravelPass is felhasználhatók minden egyéb jegy megvásárlása nélkül. - tájékoztatott a MÁV-Start.