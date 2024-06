Balatoni hajózás: elképesztő tömegeket vonz a Balaton

Rekordévet zárt a tavalyi évben a Balatoni Hajózási Zrt. Ugyanis több mint kétmillió utas választotta 2023-ban a balatoni hajózást. Az elmúlt 22 évben nem volt példa ekkora balatoni forgalomra. Ez is azt bizonyítja, hogy újra fellendült a Balatonon való hajózás. A hajók közül kiemelkedett a kompok utasszáma, több mint 1 millió 423 ezren választották a komp szolgáltatást. Az idei szezonban is forgalomba állnak azok a kompok és katamaránok is, amelyeket tavaly nyáron úsztattak fel a Sió-csatornán.

178. alakommal nyitották meg a balatoni hajózás szezonját idén márciusban. Balatoni hajózás: elindult a főszezon

Fotó: bahart.hu Az ünnepségen átadták a a Balatoni Hajózási Zrt. négy új hajóját is, amelyek megvásárlása 40 éve nem látott lendületet ad a balatoni turizmusnak. A Bahart állami támogatással, 5,7 milliárd forintból vette meg ezeket a hajókat. Tavaly pedig már két komp és két új katamarán is közlekedik a Balatonon. A két új komp a Szántód és Tihany nevet kapta, a két új katamarán pedig Balaton és Tomaj néven állt forgalomba. A korszerű és kényelmes hajók nemcsak turisztikai szempontból jelentősek, hanem a helyi közlekedésben is fontos szerepet játszanak majd. Segítségükkel a balatoni lakosok is könnyebben közlekedhetnek a két part között. Több nagyobb balatoni településről indulnak hajók. A balatonföldvári hajózás május 28-án kezdte meg 2024-es szezonját. Először csak a menetrend szerinti járatok, majd június elsején a sétahajó is útnak indult. Siófoki hajózás egyik legjobb programja lehet, az egy órás sétahajó út. Azonban nem csak onnan van lehetőségünk a Balatont körbehajózni. Balatoni hajóállomások, ahonnan minden nap indulnak sétahajók: Balatonföldvár

Balatonfüred

Balatonlelle

Keszthely

Siófok Siófok a Balaton egy legnyüzsgőbb városa, ahol szinte mindig hajnalig tartó bulik várják az oda látogatókat, nemcsak a parton, de még a vízen is. A siófoki bulihajó július 6-án fogja megnyitni a fedélzetét a szórakozni vágyók előtt. A hajóút 2,5 órán keresztül tart és kedden, csütörtökön, valamint szombatonként fog útnak indulni este fél 9-kor. Fotó: BAHART.hu Balatoni hajózás: íme a komp menetrend A Balaton egyetlen révátkelője Szántódrév és Tihanyrév között található. A kompok egész évben üzemelnek, azonban nyáron a megnövekedett látogatók miatt sűrűbben jár, mint év közben. A szántódi kompra már reggel 7-kor fel lehet szállni, Tihanyban pedig 7 óra 15 perckor indul az első autós komp. A hajók minden nap 30 percenként indulnak az adott állomásokról. Az utolsó járat Szántódról 23 óra 30 perckor, míg Tihanyból 23 óra 45 perckor indul. A nyári menetrend egészen a nyári főszezon végéig érvényes, ami augusztus 25-ig tart.

A balatoni hajózáshoz a vitorlázás is hozzá tartozik, amelyhez köthető az 1934-től napjainkig megrendezett Kékszalag vitorlás verseny, amin évről évre egyre több ember vesz rész. A verseny résztvevő komoly célokért küzd, a lehető legjobb eredmény elérése érdekében vág neki a légvonalban 160 km-es távnak, és teljesíti a Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Tihany-Keszthely-Balatonfüred útvonalat.

