Dobó István öröksége a mai napig lázba hozza a magyarokat

A vár története

Kevesen tudják, de az egri vár a leghosszabb ideje régészeti kutatások alatt álló helyszínek egyike Magyarországon. Az erődítmény hihetetlenül gazdag múltjának feltárását még Ipolyi Arnold kezdte el 1865-ben, ám ennek ellenére az épületegyüttesnek máig vannak feltáratlan részei. Az egri Várhegyen a 13. században csak kisebb erősség volt, a magas kőfalakat az országos újjáépítés részeként, az egri püspök parancsára emelték.

A kőfalak pedig nem másból, mint az Egri borvidéken található riolittufából - vulkánkitörésekkor felszínre került magmás kőzet - készültek, ugyanis ez a kőzet könnyen munkálható, azonban kevésbé fagyálló.

Talán ennek is köszönhető, hogy a leomló részek miatt a vár rendszeres karbantartást igényelt.

A XI-XII. század fordulóján kezdtek hozzá a román stílusú székesegyház, püspöki kápolna és palota építéséhez a királyi udvarház mellett. A katedrális és a káptalani kerengő valamint a püspöki palota épületegyüttese száz év alatt, Katapán püspök korára készült el.

A XIII. század elején a székesegyháztól és kerengőjétől nyugatra felépült a püspökvár.

A kőfalakkal körülvett egri vár

Fotó: Komka Péter / MTI/Komka Péter

A tatárjárás során az egri püspöki központ súlyos károkat szenvedett. A katedrálist és a püspökvár újjáépítését Lampert püspök kezdte meg a XIII. század második felében és a XIV. század elején utódai fejezték be. A XIV. század közepén Dörögdi Miklós püspök a várban új palotákat emelt és az egész dombot egy hosszú kőfallal vette körül, amely már a püspöki központ körül épült városrésznek is védelmet biztosított. A XV. század közepén dúló polgárháború harcaiban a székesegyház és a vár is megsérült. Perényi Péter 1548-ban adta vissza a várat Oláh Miklós püspöknek és Ferdinánd királynak, akik Dobó Istvánt nevezték ki az erődítmény élére, aki helyreállított az 1541-es tűzvész okozta károkat és folytatta a védőművek kiépítését.

Ezeknek a munkáknak is köszönhető, hogy 1552-ben a védők eredményesen szállhattak szembe a török túlerővel.

A törökök kivonulása után, a XVII. század végén és a XVIII. században folytak még katonai építkezések, de 1702-ben a külső várat le is bontották – olvasható az NVKP az oldalán.