Eláruljuk, hogy miért vannak hamutartók a repülőgépeken

Emberek tucatjai vakarják a fejüket, amiatt, mert nem értik, hogy a dohányzási tilalom ellenére miért vannak hamutartók a repülőgépeken.

Aki valaha már utazott repülőgépen, az tudja, hogy a légtérben szigorúan tilos a dohányzás. De akkor miért vannak még mindig hamutartók a fedélzeten?

Phil Stringer szerint, aki @phil.stringer néven posztol az interneten, nemrég meg is osztotta a közösségi médiában a rendkívül elgondolkodtató tényt a repülőgépeken, még mindig vannak hamutartók. Az egyik online platformon még egy videót is megosztott a repülőgép mosdójában elrejtett hamutartóról. A már több mint ezer megtekintést elért videó mellé a férfi egy pimasz megjegyzést is fűzött: "A repülőn tilos a dohányzás... de adunk egy hamutartót arra az esetre, ha mégis dohányoznál".

A TikTok közössége a poszt alá tömegével osztották meg elméleteiket arról, hogy hogyan kerülhetett hamutartó a repülőgép fedélzetére. Néhányan úgy gondolták, hogy ez a repülőgép korával függhet össze. Tehát ilyen már csak régi gépeken vannak, mert túlságosan drága lenne azok eltávolítása.

A Szövetségi Légügyi Hivatal szerint a repülőgépeknek törvényileg kötelező hamutartót elhelyezniük a mosdó ajtaján vagy annak közelében. Ennek oka, hogy néhány sunyi utas még mindig megpróbál rágyújtani a fedélzeten.

"A mosdó ajtaján vagy annak közelében elhelyezett hamutartó felszerelése biztosítja, hogy a tájékozatlan személyeknek, akik a repülőgépen gyújtanak rá, legyen hova eldobniuk a cigarettájukat."

